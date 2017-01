Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 18, 2017 7:24 am

El diputado de la oposición, Juan Miguel Matheus, aseguró este miércoles que en materia de seguridad “Venezuela es el país más inseguro del planeta y lo corroboran las cifras de decesos semanales”.

LaPatilla.com

“Con Nicolás Maduro no tendremos seguridad mientras estén pendientes de sus privilegios. Es muy serio que él no haga nada contra la inseguridad. La lucha de la AN es por el pueblo venezolano que sufre y no puede ser vista como un combate cuerpo a cuerpo con el Gobierno”, expresó Matheus durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

“Maduro no puede reconocer que ha habido exceso en materia de seguridad y que no haga nada por ello. Si él no entiende esto, entonces tiene que darle la cara a los venezolanos y decir que no se ha logrado nada con los planes de seguridad”, recalcó.

Indicó que “ser polícia en Venezuela es muy difícil porque la ciudadanía no tiene confianza en los órganos policiales. En Venezuela hay violencia porque este gobierno está fuertemente vinculado al narcotráfico”.

Al ser consultado sobre el caso del diputado suplente Gilber Caro, Matheus sostuvo que en un caso vergonzoso porque el Gobierno lo mantiene secuestrado y no le permite la debida defensa.

Insistió en que “este Gobierno se cree dueño de las elecciones, sobre todo, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. A los dictadores no les gustan las elecciones y por eso es el pueblo de Venezuela entiende que estamos en dictadura. El voto no es un capricho, es el camino para que Maduro vuelva a la Constitucionalidad y recobremos los derechos”.

“Seguiremos luchando para rescatar el voto y volver a la constitucionalidad. Tenemos prohibido perder la esperanza, luchar con valentía, salvar el voto y dejar que aflore la bondad criolla”, recalcó.