Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 18, 2017 4:25 pm

La crisis de salud se extiende por todo el territorio zuliano. El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, recorrió parte de la red de ambulatorios en el municipio Lagunillas donde constató el abandono al que están sometidos por parte del gobierno regional y nacional.

Nota de prensa

“La Costa Oriental es la subregión que más la he dado al país y la que menos ha recibido. Vemos como en Lagunillas la salud es un servicio que se ofrece a medias, es malo, precario, no funciona adecuadamente. Algo tan básico como un termómetro o un tensiómetro, hasta el agua brillan por su ausencia y ni pensar en los insumos médicos”.

Guanipa desde el ambulatorio Las Morochas, en la parroquia Alonso de Ojeda, constató las fallas que predominan en el centro de salud. “No puede ser posible que el laboratorio no funciona. Los reactivos se están dañando por la falta de aire acondicionado. Es fundamental que se proteja el servicio de salud pública; es darle continuidad a la vida. Si nosotros tuviésemos realmente un país descentralizado estos ambulatorios estarían en manos de las alcaldías, que según la Constitución, tienen la competencia de ofrecer el servicio básico en temas de salud”.

El parlamentario asegura que los ocho ambulatorios existentes en Lagunillas presentan problemas, ignorados en su mayoría por el gobierno regional y nacional. “La descentralización es fundamental para poder sacar estos ambulatorios adelante. Hay que hacer todo el esfuerzo necesario para que este país se descentralice y podamos encontrar soluciones donde los problemas se producen. En materia de salud Maduro y Arias están raspados”.

La directora encargada del ambulatorio, Carmen Rivas, recibió al diputado zuliano informando como se las ingenian para sortear la escasez y el abandono del gobierno. “Ahorita no tenemos aire es por eso que el laboratorio no está funcionando, pero intentamos siempre brindar el mejor servicio a los pacientes. De los materiales que escasean a veces debemos sacar de nuestro bolsillo para comprarlos porque no llegan los recursos”.

Por otra parte, Guanipa afirmó que “la salud no es el único sector abandonado por el gobierno oficialista”

La escuela Toribio Urdaneta, en el sector Las Morochas, está devastada “por la incompetencia de este gobierno, vemos ahora como juegan con la educación de los niños. Prometieron construir más aulas y ya pasaron dos años y la construcción está a medias”.

Las profesoras del plantel han tenido que idear planes de contingencia para impartir clases en los pocos espacios que son adecuados para los estudiantes. “Está escuela tenía una matrícula de mil niños, ahora sólo cuentan con 300. Esto es lo que hace Maduro con nuestros niños y el sinvergüenza del gobernador del Zulia le aplaude estas cosas”, dijo el parlamentario.

A la calle el 23 de enero

El parlamentario zuliano recordó que para el próximo 23 de enero, la Unidad Democrática convocó a todo el pueblo de Venezuela a marchar contra el actual modelo político que se ha mantenido durante 17 años y hoy tiene al país sumido en una crisis sin precedentes.

“Queremos que la gente participe. Este es un país dirigido por una gente que no le interesa lo que el pueblo está sufriendo. Este es un país sumido en el hambre, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, el desempleo, una inflación galopante; hasta el cono monetario es un desastre. Nos sobran razones para salir a la calle y decirle a Nicolás Maduro que es un irresponsable porque abandonó a Venezuela y le falló a todo el pueblo, fracasó como gobernante y ahora quiere radicalizar su política fracasada”.

Reprochó además que los billetes del nuevo cono monetario no vayan a entrar en circulación para los estados fronterizos de Venezuela. “Es una falta de respeto que Maduro diga que los nuevos billetes no vayan a circular en los estados fronterizos. Es una discriminación absolutamente inconstitucional en contra de los estados fronterizos, en especial el Zulia”.

Afirmó que “cuando la gente llegue con esos billetes a los bancos, el banco debe enviar de vuelta el billete al Banco Central”. “Medidas como esas reflejan el fracaso económico de este gobierno, además de los fracasos ya conocidos por el pueblo”.

“Nosotros tenemos que salir a la calle a exigir elecciones en Venezuela. Si algún país está pasando por un crisis y es democrático, tiene que pasar por la consulta popular y que sea la gente quien decida el futuro de su nación”.