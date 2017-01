Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 18, 2017 1:27 pm

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabeza este miércoles una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. El encuentro se realiza en el Palacio de Miraflores. Señaló que este encuentro se realiza “a petición del público”.

(LaPatilla.com)

Sobre el nuevo presidente del Parlamento, Maduro indicó que “yo conozco cada mentira de Julio Borges. Se ha gastado más de 300 millones de bolívares en propaganda política personal. Me pregunto ¿de dónde saca tanto dinero para pagarse esa campaña? Ellos creen que pueden derrotarnos, pero aquí estamos, porque Venezuela es un territorio de paz”.

Julio Borges fue objeto de mil maniobras de Ramos Allup para que no fuera seleccionado líder de la oposición y luego, declaró el abandono de cargo mientras Borges hablaba conmigo para redactar la forma de acción, pero se lo impidieron. Hay suficientes testigos porque se lo impidieron.

A Julio Borges Lo obligaron el 5Ene a desmarcarse del diálogo. El es muy débil de carácter.

Yo lo conozco muy bien y cayó en la trampa de Ramos Allup. Una vez más, Ramos Allup le dejó una caja podrida. Están entrampados y dudo que tenga la capacidad de salir de esa trampa.

“¿Cuál es el verdadero Julio Borges, el facista alboratado fracasado o el que cayó en la trampa de Ramos Allup?”, dijo.

“Dios Santo, por la Virgen, no pueden decir que yo he abandonado las funciones de mi cargo. Ellos se empeñaron en hacer un juego de engaño y autoengaño. Todo esto lo sostengo porque lo he vivido, lo he visto”.

En cuanto al diálogo adelantó que varios expresidentes que están realizando las labores de intermediadores “ya están llegando al país. Es necesario que la Asamblea Nacional salga del foso en el que se encuentran, que cesen las conspiraciones. Por eso es que Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional. Ellos (la oposición) tiene una idea loca de derrocarme”.

Video vía VTV