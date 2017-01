Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 18, 2017 12:59 pm

El presidente Nicolás Maduro, en rueda de prensa con medios internacionales y algunos nacionales, que “Venezuela es el país que no se porta bien para los poderosos del Norte y por eso debemos llevar la verdad sobre nuestro país”.

LaPatilla.com

“Nos gusta mucho el debate de ideas”, expresó.

“El 2016 fue el año más duro, difícil y complejo para el país con la caída de los precios del petróleo. Pero somos moderadamente optimistas en cuanto a la estabilidad de los precios en el mercado petrolero”, recalcó.

“Nosotros lo que hemos hecho es defender la Constitución, dentro de ella todo, fuera, nada. Las casas de cambio han comenzado a actuar muy bien en lo que respecta a la nueva normativa de cambio de bolívares por pesos colombianos”, dijo.

Para la oposición aseguró que “no tiene un proyecto, no aman a este país y en un año se demostró lo que hicieron para autodestruirse y lo que hicimos nosotros (oficialismo) de trabajo. El único objetivo de la Asamblea Nacional es derrocar al presidente, y por eso, han fracasado. La unión cívico militar está demostrando que estamos más unidos que nunca”.

En cuanto al diálogo adelantó que varios expresidentes que están realizando las labores de intermediadores “ya están llegando al país. Es necesario que la Asamblea Nacional salga del foso en el que se encuentran, que cesen las conspiraciones. Por eso es que Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional. Ellos (la oposición) tiene una idea loca de derrocarme”.

Aseguró que el expresidente de la AN, Henry Ramos Allup “ha sido desechado por la oposición, y ahora están investigándole hasta su forma de caminar”.

Sobre el nuevo presidente del Parlamento, Maduro indicó que “yo conozco cada mentira de Julio Borges. Se ha gastado más de 300 millones de bolívares en propaganda política personal. Me pregunto ¿de dónde saca tanto dinero para pagarse esa campaña? Ellos creen que pueden derrotarnos, pero aquí estamos, porque Venezuela es un territorio de paz”.

“Le envío saludos a los nos quieren y a los que no. El que quiera invertir, trabajar en Venezuela, siempre estaremos a disposición, estaremos a la orden”, recalcó.

Durante el espacio de preguntas y respuestas aseguró que “obedientemente hemos acatado la Constitución Nacional. Venezuela no es la Asamblea Nacional, es más grande y poderosa”.

De nuevo insistió en que “Julio Borges fue objeto de mil maniobras de Ramos Allup para que no fuera seleccionado líder de la oposición y luego, cuando ya tuvo los votos, Ramos Allup tuvo una última operación, romper la mesa de diálogo. Más adelante declaró mi supuesto abandono de cargo, mientras Borges hablaba conmigo como Jefe de Estado para redactar la forma de acción para el diálogo, pero se lo impidieron. Hay suficientes testigos nacionales e internacionales porque se lo impidieron”.

“Lo obligaron el 5 de enero a desmarcarse de la posición de diálogo. El es muy débil de carácter. Yo lo conozco muy bien y cayó en la trampa de Ramos Allup. Una vez más, Ramos Allup le dejó una caja podrida. Están entrampados y dudo que tenga la capacidad de salir de esa trampa”.

“¿Cuál es el verdadero Julio Borges, el fascista alboratado fracasado o el que cayó en la trampa de Ramos Allup?”, dijo.

“Dios Santo, por la Virgen, no pueden decir que yo he abandonado las funciones de mi cargo. Ellos se empeñaron en hacer un juego de engaño y autoengaño. Todo esto lo sostengo porque lo he vivido, lo he visto”.

Al ser consultado sobre el relanzamiento del Plan de Seguridad que “el mismo busca solucionar los errores, que ya están en mano de los justicia venezolana. No ha habido una denuncia que no se investigue, que no se castigue. Pero es una guerra muy dura. Nadie puede caer en la tentación de que con violencia habrá paz”.

Sobre la marcha del 23 de enero indicó que la misma será “la movilización más contundente que estará por los cuatro costados, sobre todo, con el traslado de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional”.

