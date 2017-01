Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 18, 2017 9:37 am

La abogada y Vice presidenta nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), María Verdeal, visitó las oficinas de LaPatilla.com con el fin de hablar de la coyuntura política que atraviesa el país y de los 46 años que cumple el MAS éste jueves 19 de enero.

La dirigente habló del apoyo que le dieron durante un momento de la historia a Chávez pero también que el MAS fue el primer partido que se separó del chavismo en el año 2002, “se decidió romper con ese apoyo porque se desviaba del proyecto en el que se había creído y se iba a un camino totalitario. El gobierno de Maduro practica el terrorismo de estado, tenemos el peor gobierno que ha podido tener Venezuela en su historia”

Verdeal habló de uno de los mayores aportes del MAS a la democracia en el país el cual consistió en promover la descentralización y las elecciones de gobernadores. De igual forma, habló de los retos que presenta en estos momentos la oposición y los partidos que conforman la MUD, “Muchos partidos han perdido la conexión con los ciudadanos, ese fue uno de los planes de Chávez que era acabar con los partidos políticos y crear uno solo que los domine a todos. La política que ha tratado de desarrollar el MAS es la de acabar con la polarización, no deberíamos tener una Asamblea Nacional polarizada porque sucede lo que está sucediendo, una Asamblea enfrentada a otros poderes sin poder funcionar”.

Acerca del futuro de Venezuela y las falsas expectativas creadas por la oposición, Verdeal calificó como un error las propuestas hechas desde la MUD, “Un error de la MUD fue el año pasado que no promovieron las elecciones a gobernadores, nosotros siempre impulsamos esas elecciones y creímos que era la salida pero ellos se fueron por el referéndum revocatorio que no llegó a nada. La MUD logró fue crear una gran frustración en el electorado, se jugaron todo al Referéndum Revocatorio, pero tenían otras estrategias como la enmienda, las elecciones regionales pero cada quien tenía una agenda personal, al final no se dio nada, no se pusieron de acuerdo y quedó ese vacío en el elector”.

La dirigente asegura que el chavismo está jugando a medir y a desestimular la participación ciudadana, asegura que ellos miden el descontento y al momento en que esté más bajo para la oposición el gobierno si propondrá las elecciones regionales.

Hizo un llamado a no perder la esperanza ni la expectativa, exhortó a la población en general a que todos formen parte del cambio y pongan su granito de arena.

A continuación podrá ver la entrevista completa realizada a María Verdeal en los estudios de LaPatilla.com