Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 18, 2017 11:01 am

Indignada, irrespetada y exasperada. Así manifestó sentirse la diputada a la Asamblea Nacional Milagros Paz, luego de escuchar declaraciones del gobernador del estado Sucre Luis Acuña, según las cuales en la entidad nadie pasa hambre, no ha visto a persona alguna comer de la basura y asegurar que todos reciben el beneficio de las bolsas de los Comités de Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Nota de Prensa

Acuña fue entrevistado en el programa Vladimir a la 1 por Globovisión, por el periodista Vladimir Villegas, donde entre otras cosas manifestó desconocer cuántas personas comen de la basura y que para creerlo “tendrían que mostrármelo”, que “los Clap no son esquemas de racionamiento”, que la estructura de la MUD no está concebida “dentro de los esquemas distributivos”, y que en Sucre no se pasa hambre “por ser un estado rural donde la mayoría de las personas tiene en su patio una mata de algo o un animalito, o si vive en la costa, tiene un mar maravilloso de donde puede sacar un pescado”. Además dijo que “si en Sucre se esfuerzan, comen”.

Paz calificó a Acuña de “mentiroso” porque en la entidad al noreste de Venezuela, se registran a diario protestas callejeras, intentos de saqueo y desvalijamientos ejecutados por falta de alimentos, por la creciente y preocupante escasez y desabastecimiento de comida y medicinas, por la ausencia de atención médica en los centros asistenciales públicos, por la galopante inseguridad e impunidad y por el pésimo estado de los servicios básicos.

“Este señor que dice ser gobernador de Sucre olvidó lo que ocurrió en Cumaná los días 14, 15 y 16 de junio de 2016, cuando hubo conatos y saqueos consumados por turbas enardecidas que pedían comida y que luego propiciaron hechos de violencia y trancas vehiculares” en avenidas como Cancamure, Gran Mariscal, Perimetral, Panamericana, Bermúdez y Mariño sectores populares como Caigüire, Brasil, La Llanada y Superbloque. Este hecho que se conoció como el “Cumanazo” le arrebató la vida a un hombre y dejó con heridas a por lo menos dos docenas de personas. Las pérdidas materiales aún se cuentan por millones.

Para la asambleísta, Acuña es un “cínico” y “mentiroso” que sólo demuestra una gran indolencia por el hambre y la necesidad que se vive en Sucre, “pero sabemos que tarde o temprano, a este gobierno le tocará pagar por tantas mentiras, por tanto daño, por tantas muertes provocadas, por tanta corrupción. Sólo con el voto los sucrenses saldremos del peor gobernador de nuestra historia”.

A raíz del “Cumanazo” el gobierno nacional le designó a Sucre un “protector”, cargo que recayó en el general de brigada Jesús Rafael Salazar. “A Luis Acuña le debería dar vergüenza tener que dirigirse a los medios de comunicación, cuando el propio Psuv le impuso un jefe. El mensaje, más claro imposible”, dijo Milagros Paz.

La diputada a la AN por el estado Sucre, acotó que Luis Acuña da pena ajena. No entiende cómo dijo que en la entidad nadie pasa hambre porque todo el mundo tiene tierra para sembrar y mar para pescar, a diferencia de quienes viven en Caracas. “El gobierno es dueño de dos centrales azucareros en Sucre y ambos están paralizados desde hace años; el gobierno expropió centenares de hectáreas fértiles y hoy lo único que crece en ellas en monte y culebra; este gobierno no es capaz de garantizar la seguridad de nuestros pescadores, a quienes a diario grupos comando asaltan para robarles botes y motores, a fin de garantizar la continuación de sus actividades ilícitas por altamar”, sin contar que la industria pesquera está prácticamente paralizada por el fracasado de la empresa socialista Pescalba.

Acuña también anunció a través de Globovisión la conclusión de obras de infraestructura que, informó Paz, nunca se ejecutaron o que comenzaron y quedaron paralizadas porque “se desaparecieron” los recursos asignados. “Este gobierno está en mora con Cumaná, que en 2015 cumplió 500 años y no tiene una obra de envergadura que mostrar”.

“Uno se aprovecha de la política”

Como colofón, Acuña declaró a Vladimir Villegas, sin prurito alguno, que el gobierno nacional no quiere elecciones regionales y que el aplazamiento del proceso que constitucionalmente estaba pautada para finales de 2016, no lo forzó el gobierno sino la oposición “que se olvidó de las elecciones regionales y priorizó el referendo revocatorio” al mandato de Nicolás Maduro, obviando el hecho de que la convocatoria corresponde al CNE y no a los factores de la MUD.

Tras catalogar a la oposición como “muy torpe”, Acuña dijo que esa “torpeza” fue aprovechada por el Psuv: “Uno se aprovecha de la política. Si tú lo haces todo de forma torpe, yo aprovecho la política”.

Al respecto, Milagros Paz dijo que más torpe es Acuña si cree que la gente es boba y si piensa que la oposición ganó la mayoría calificada en la Asamblea Nacional porque los chavistas se abstuvieron. “El peor ciego es el que no quiere ver. Ahora dice que perdieron el parlamento por la guerra económica, porque no votaron los chavistas, pero jamás reconocerá que perdieron porque la gente está obstinada de ellos por incapaces, ineptos, corruptos, ladrones, inhumanos. Ayer reconoció que atender a 296 mil familias del estado Sucre a través del Clap a la vez es muy difícil, entonces ¿Cómo va a decir que en Sucre nadie pasa hambre?”, sentenció.