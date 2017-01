Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 18, 2017 1:59 pm

El coordinador regional del partido Primero Justicia, Richard Mardo, aseguró que los venezolanos, a través del votos “somos los que podemos salvar al país de la catástrofe de gobierno de Nicolás Maduro”. Para el líder social del estado Aragua nada ni nadie puede privar al pueblo de Venezuela, “que está pasando hambre y miedo”, su derecho que tienen al cambio.

Nota de Prensa

Señaló que Nicolás Maduro ha dado muestra del abandono del cumplimiento de sus funciones como el principal funcionario público establecido en la Constitución y el irrespeto de los derechos de los venezolanos.

Expresó que aunado a esto, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia usurpan funciones de la Asamblea Nacional, por ello instó a la Fuerza Armada Nacional de velar para que se respete el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de participar en las elecciones para solución a la crisis social y política que se vive en el país.

Mardo expresó que lo que se quiere desde la unidad democrática es que se resuelva la crisis política en el país y que eso se puede lograr con una convocatoria de elecciones en todos los cargos, desde el ejecutivo nacional, regional y local.

“Las elecciones de gobernadores se debió a realizar en diciembre pasado y el gobierno no la hizo porque no quiso, porque sabe que puede perder la mayoría, la lucha es porque haya algún proceso electoral en el país que hoy no hay”, expresó Mardo.

Precisó que el actual gobierno de Nicolás Maduro vive alejado de la realidad de Venezuela, “es un gobierno que le da la espalda a un país donde una parte de los ciudadanos están sobreviviendo comiendo de la basura, y donde cada día aumenta el número de ciudadanos inocentes que mueren a manos de la delincuencia”.

Mardo expresó que estas dos razones apenas son apéndices del porque se debe convocar a elecciones general este año, y por ello la marcha del próximo lunes 23 de enero es para defender la Constitución, para que a través del camino electoral y democrático, comiencen a ejecutarse las soluciones a la crisis en todos los ámbitos del país que ocasionó el actual gobierno.

Recordó que el artículo 328 de la Carta Magna establece que “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación”, por eso debe ser garante que no se continúen pisoteando los derechos de los derechos de millones de venezolanos.

Invito al pueblo de Aragua a la convocatoria del próximo lunes para exigir de manera pacífica y democrática las elecciones, pues aseguró que en los actuales momentos no existe algún tipo de convocatoria a una elección o establecido en el calendario. Dijo que la actividad también servirá para rechazar las persecuciones políticas y detenciones “con expedientes falsos” contra representantes que han sido electos por el pueblo.