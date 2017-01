Publicado en: Opinión

Ene 18, 2017 8:49 pm

Hay cosas que en medio de tanto escándalo, de tanta mala vibra y abuso de poder que ocupan los primeros titulares de las noticias pasan desapercibidaso su impacto se reduce a un universo de personas muy limitado.

Los venezolanos tenemos más de un año sufriendo los atropellos que desde el TSJ se le hace al Estado de Derecho. Lo que ha venido ocurriendo en la sala constitucional del TSJ es verdaderamente doloroso. Intervención de partidos políticos para reprimir a sus dirigentes, anular leyes de carácter social y económico boicoteándole a los más pobres su derecho a vivir bien, y desconocer al poder legislativo, máxima expresión institucional de la soberanía popular. En fin; tenemos un TSJ golpista.

Los venezolanos tenemos la tendencia a generalizar; con la ópera bufa del acto de presentación de la Memoria y Cuenta de Maduro se violentaron garantías constitucionales fundamentales: Un personaje sin cualidad para presentar memoria y cuenta porque ya la AN le declaró el abandono del cargo basados en el 233 de la CN, y un TSJ que usurpa responsabilidades exclusivas de la AN. El deber ser era que el vicepresidente, encargado de la presidencia, presentará la Memoria y Cuenta y en paralelo el CNE anunciaré las nuevas elecciones presidenciales en un lapso de 30 días. Bueno…ese es el deber ser. Pero como en Venezuela nunca funciona el deber ser, nos corresponde a los venezolanos luchar para que sí funcione; es decir, para que se respete la Constitución. Tarea que no será fácil pero como toda épica popular, finalmente se logrará.

La nuez de este artículo es hacerle justicia a una magistrada de ese TSJ. Una magistrada digna que no se prestó para clavarle un puñal por la espalda al pueblo desgarrando aúnmás la Constitución. Resulta que llegó a mis manos la posición que la magistrada Marisela Godoy consignó ante el TSJ en donde rechaza y condena lo que ella misma califica de “acto inconstitucional” de presentación de Memoria y Cuenta de Maduro ante el TSJ; además la Dra. Godoy sostiene: “Una vez más desconocen a la AN”. “Estar allí me coloca en la posición de avalar con mi presencia que nuestra Asamblea está en desacato…, Por tal razón, quiero que sepan que NO estaré allí”… Así mismo, entre otros argumentos,se lo espetó esa magistrada digna, la Dra.Marisela Godoy, a aquellos magistrados que entre aplausos, vítores adulantes y sentencias malhadadas han convertido a Venezuela en un régimen sin derecho y sin justicia.