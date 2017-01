Publicado en: Actualidad, Nacionales

El alcalde del municipio Ambrosio Plaza de Guarenas, estado Miranda, Rodolfo Sanz aseguró este miércoles que en Venezuela es imperioso “renovar los cuerpos policiales ante la nueva escalada de la delincuencia en el país.

“Hay que corregir los excesos en materia policial y, por ello, es que hay que renovar los cuerpos policiales, porque es la única manera para acabar con el delito. En las academias policiales no se les enseña a los policías a cometer delitos, pero no hay duda de que hay una descomposición. El ambiente social que existe en el país, lleva a funcionarios incurran en delitos”, indicó durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

“Es correcto que el presidente Maduro volviera a relanzar el Plan de la Patria porque los planes de seguridad hay que acoplarlos según avanza la delincuencia. Estamos en presencia de grupos hamponiles que tiene un modus operandi organizado que requieren de un componente policial especial”, dijo.

Reiteró que “las actuaciones tienen que estar apegadas al Estado de Derecho y por ello, corrigiendo los excesos, queda en evidencia que somos un gobierno humanista que aplica correctivos a estos nuevos grupos hamponiles, porque ya no estamos frente a la delincuencia común”.

En cuanto a su gestión ante uno de los municipios más importantes en el estado Miranda y ante las continuas quejas que presentan los vecinos de la zona de Nueva Casarapa, Sanz expresó que “yo solo no puedo resolver los problemas de esta población. Reconstruimos la redoma, quitamos el vertedero de basura, la vialidad la ha reparado la alcaldía en varias oportunidades, el desmalezamiento también. No les gusta que yo les responda, pero el Gobierno de Miranda no hace nada”.

“¿Capriles qué hace? Usa a los vecinos de Nueva Casarapa. Por ello es que les digo que tienen que exigirle a la gobernación también, no solo a mí. No hay comunicación con el Gobernador de Miranda, sólo cuento con el apoyo de CorpoMiranda y el ministerio de Transporte. Quienes habitan en Nueva Casarapa deben reconocer que las únicas obras que se han hecho allí las ha hecho la Alcaldía”.

Insistió en que “si hay que decretar un abandono de cargo -como lo hace la la actual Asamblea Nacional- ese es el de Capriles. Estamos abiertos al diálogo y a la crítica de la gente”.

“El presidente Maduro no persigue a nadie. En Venezuela no hay persecución política contra nadie”, concluyó.