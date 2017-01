Publicado en: Actualidad

Ene 18, 2017 12:50 pm

En la pasada edición de esta importante feria de turismo (Fitur 2016), La Patilla Turismo público un completo artículo sobre como el Ministerio para el Poder Popular y el Turismo dejó con los crespos hechos a propios y extraños. Faltando pocos días para la inauguración de FITUR 2016, el ente decidió suspender la participación de Venezuela. Algunos expositores que compartirían el stand se enteraron al aterrizar en Madrid, pues la decisión fue tomada cuando ya algunos profesionales de la industria estaban camino a la feria. Imágenes del espacio vacío donde debió estar el stand de Venezuela, circularon por las redes sociales dejando constancia del triste papel de quienes deben, desde el gobierno, dirigir las políticas turísticas del país.

Este año pasaremos una nueva vergüenza. Hasta el lunes 9 de Enero, Venezuela no contaba con participación en FITUR 2017. Sin embargo para el día jueves 12 ya figuraban en el catálogo de la feria. Puede corroborarlo aquí en el catálogo oficial de la exposición.

El espacio de 150 metros cuadrados está reservado a nombre de MINTUR/INATUR, pero lo curioso es que quien solicita la reserva no es el ministerio sino Bancoex, el Banco de Comercio Exterior. El espacio reservado ronda los €21.000 (el cálculo puede hacerse fácilmente al revisar la lista de precios en la página web de la feria) más el amplio gasto de montar un stand de esa magnitud. Además, el ministerio para poder particpar este 2017, tuvo que también pagar la deuda que tenían por el stand de 2016, donde no fueron y no pagaron.

El stand de Venezuela en Fitur 2017, es muy bonito, muy bien montando, vistoso y moderno, es decir, con toda las capacidad de competir abiertamente en esa vorágine que es esta famosa feria europea. Lo que ofende, lo indignante, lo que realmente hace hervir la sangre, es el desprecio evidente y manifiesto que tiene la institución oficial por el sector. Contratar un espacio de ese tamaño a “punta de billete” en medio de la peor crisis económica del país, a menos de una semana de iniciar el evento, deja sin posibilidad de participar a cualquier empresa turística que hubiese deseado asistir a promover Venezuela como destino turístico.

Adicionalmente se está entrando tan tarde que es imposible agendar citas, reuniones y encuentros con posibles interesados en traer flujos de turistas al país. Nadie en su sano juicio participa en una feria de esta manera. Tenemos información exclusiva de #LaPatillaTurismo que nos indica que solo asistieron para participar el operador de turismo del gobierno (Venetur), un operador sector privado y un hotel de Margarita. Es decir, ese amplio despliegue y gasto, es para nada, para no vender nada, es solo para decir que estuvieron presentes. Ah! si hay una barrita con muy buenos rones venezolanos, que es lo más visitado en el stand, obviamente.

Es tan improvisada y poco profesional la participación, que el stand de Conviasa la “línea aéreas bandera” del país, que él deber ser es que este dentro del stand del país, y más aprovechando ese metraje y excelente decoración representativa, tiene un stand aparte paupérrimo y montado por gente que no tienen ni idea de lo que está haciendo. (ver foto).

Qué sentido tiene hacer el gasto de participar? (en este caso no es una inversión). No se generarán negocios, no participaran las mayoristas, ni oficinas de receptivo que puedan traer turistas al país, no hay ni siquiera una estrategia para mercadear al país turísticamente. Sera solo para que algunos jerarcas y privilegiados paseen? Será un stand similar al de la feria de Londres del pasado noviembre donde solo hubo un stand bonito sin movimiento, expositores o visitantes?.

Acá tiene nuestras fotos exclusivas y un video que les muestra lo bello del stand, pero sin reuniones de trabajo, sin promoción. Una vez más, todo es improvisado vergonzosamente.