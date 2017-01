Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 19, 2017 6:13 pm

“El fracaso de 23 planes de seguridad le ha costado la vida a cerca de 300 mil venezolanos que en 17 años han muerto a manos del hampa criminal. Hoy Venezuela es el país más violento del mundo, luego de desplazar a Honduras, con 28.479 venezolanos asesinados en el año 2016, lo cual significan 91,8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia”.

Así lo expresó el líder de la Unidad en el estado Bolívar, Andrés Velásquez, quien sostuvo que el gobierno nunca ha tomado en serio, con responsabilidad y compromiso, el tema de la seguridad ciudadana en Venezuela.

“Ningún plan de seguridad funcionará mientras el gobierno sea aliado del hampa y este régimen se ha dedicado a tejer alianzas políticas con la delincuencia organizada. Eso se puede confirmar al ver toda la licencia que el gobierno le ha otorgado a los pranes en las cárceles, lugares desde donde se gesta buena parte de los delitos que se cometen en el país. Basta ver el trato y las relaciones de la ministro de Asuntos Penitenciarios con pranes en los penales, actitud que pone en entredicho la determinación del gobierno de atacar verdaderamente la delincuencia”, añadió Velásquez.

“Cuando vemos a gobiernos regionales y municipales aliados a sectores de la delincuencia organizada, a azotes, pranes y jefes de bandas y cómo teniendo estas autoridades conocimiento sobre el cobro de vacuna a comercios y a ciudadanos se hacen de la vista gorda para no resolver ese grave problema, uno puede concluir que es imposible que algún plan de seguridad pueda tener éxito en el país”, lamentó el exgobernador guayanés.

Aseguró el líder unitario, que “el fracaso de la seguridad ciudadana representa un retrato del fracaso de este gobierno”.

-Cuando Hugo Chávez llegó al poder -recordó Velásquez- las cifras de muertes violentas, que por cierto eran públicas y se podía tener acceso a estas de manera oficial, era de 4.200 homicidios al cierre del año 1998. Luego pudimos ver cómo sistemáticamente se fue incrementando esta fatídica cifra hasta llegar a la que hoy tenemos: 28.479 asesinatos solo en el año 2016, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, lo cual representa 91,8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

“Hoy, con pena y dolor, vemos cómo Venezuela figura en el primer lugar entre los países más violentos del mundo, luego de superar a El Salvador, manteniendo a cuatro ciudades venezolanas entre las veinte más violentas del planeta, entre las que lastimosamente se encuentra Ciudad Guayana”, observó el también dirigente nacional de La Causa R.

“Otro retrato que refleja ese fracaso del gobierno es la implementación de más de 20 planes de seguridad ciudadana, así como la rotación, enroque y reciclaje de ministros y viceministros que han pasado a diestra y siniestra para implementar dichos planes que hoy reflejan esos pobres resultados en 17 años del régimen”, cuestionó el dirigente nacional de la MUD.

Si a esto le agregamos -cuestionó Velásquez- que el gobierno se ha dedicado a armar y entrenar cuerpos paramilitares y esas figuras que ellos llaman colectivos y milicianos, que luego devienen en bandoleros y azotes de la ciudadanía, todo ello aleja la posibilidad de éxito de ningún plan de seguridad, manteniendo a merced del hampa a los ciudadanos en el país.

Gasto militar

Otro elemento que a criterio del precandidato a gobernador de Bolívar contribuye al fracaso en materia de seguridad, “es la mala distribución de los recursos en ese sector”.

“Si la inmensa cantidad de dinero que el gobierno ha dedicado al gasto militar lo hubieran destinado a pagarle bien a los policías, a equipar bien a estos cuerpos de seguridad, proporcionarles su dotación, darles seguridad social, así como la debida formación y entrenamiento, hoy tendríamos mejores cuerpos policiales en el país para hacer frente a la delincuencia”, enfatizó Velásquez.

Sin embargo, considera el líder de la Unidad en Guayana, que hoy la realidad es otra, “los policías tienen que andar pidiendo limosna en los comercios para comprarle una chiva a las patrullas porque estas no tienen cauchos, tienen que comprarse sus propios uniformes y calzados, no poseen armamento adecuado, ganan muy mal, carecen de atención médica para ellos y su familia, no tienen defensa jurídica y las instalaciones de trabajo están en condiciones deplorables, todo lo cual incide negativamente en su autoestima y rendimiento”, adicionó Velásquez.

A criterio del exparlamentario a la AN por Guayana, “esa situación es así aquí en el estado Bolívar y en todas las policías de Venezuela, todo lo cual genera las condiciones para que el hampa, ofreciendo recursos, termine teniendo de aliados a cuerpos policiales”

Cambio democrático



Consignó Andrés Velásquez, que “el cambio democrático que estamos proponiendo para bien en el país pasa por la reorganización y reestructuración total de todas las policías, nacional, regionales y municipales, así como establecer verdaderos planes de seguridad que tengan su fundamental base de apoyo en el ciudadano. Hoy más que nunca, ante la situación de deterioro social y moral que hay en Venezuela, se hace cada vez más necesario estrechar los vínculos con el propio pueblo para enfrentar de maneja conjunta a la delincuencia “.

-Ninguna guerra librada en los últimos tiempos en el mundo -afirmó Velásquez- tuvo tantas muertes como las que aquí en Venezuela se producen a manos del hampa. Y a este gobierno, que vive gastando millones de dólares en ejercicios militares ridículos que hacen para enfrentar guerras ficticias, que solo están en las mentes de ellos, les decimos que la única guerra que debemos librar es contra la delincuencia, la pobreza y contra la corrupción.

“Un régimen corrupto, que busca alianzas políticas con la delincuencia organizada, donde efectivos de seguridad forman parte de bandas de delincuentes, donde algunos factores que lo integran están ligados al narcotráfico, un régimen que es dictatorial, que no respeta leyes ni derechos humanos, y vive pendiente es de perseguir políticamente al pueblo, es imposible que pueda tener éxito frente a la delincuencia y en brindarle seguridad ciudadana a sus habitantes”, subrayó el líder político y exmandatario regional.

-Por eso – expresó de manera concluyente- hagan lo que hagan, ahora con sus cuentos de cuadrantes, de OLP, ahora OLHP, ya estos cuentos no los compra nadie. La gente lo que quiere son sus elecciones para cambiar de gobierno y empezar a producir los cambios que requiere el país. Por supuesto, incluido todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana.