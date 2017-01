Ene 19, 2017 1:37 am

Los fans han hablado. Luego de tres meses de votaciones, esta noche se dieron a conocer a los ganadores de los People’s Choice Awards, los premios que hacen valer el gusto popular.

Con un divertido sketch “Pre Grabado” imitando un sitcom, los talentos de la TV hablaron sobre la conocida antipatía de Joel McHale, por lo que el conductor dicidió entrar con 4 bebés para lucir mucho más simpático antes la audiencia. “Estos bebés son parte del arreglo de divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt” dijo el comediante.

Warner Channel, como ya es tradición, se encargó de la transmisión en directo para toda América Latina.

Los People’s Choice Awards contaron con la participación en vivo de populares artistas de la música pop como las Fifth Harmony, Blake Shelton, entre otros.

Jennifer López captó la atención del auditorio con un hermoso vestido de Reem Acra

Algunos famosos se destacaron en la alfombra roja previa a la ceremonia:

La conducción de la gala estuvo a cargo del actor y comediante Joel McHale, a quien muchos recuerdan por su trabajo en la serie “Community”.

