Publicado en: Opinión

Ene 19, 2017 8:44 am

El país reclama un cambio urgente en el modelo político actual, porque no sólo ha fracasado, sino que se llevó a su paso la paz y la estabilidad de un pueblo, sometiéndolo a las peores aberraciones y humillaciones, mientras la cúpula de esa mal llamada revolución está obesa y fofa de tanto dinero mal habido y de un poder que sólo usaron para beneficios personalísimos, mientras dejaron a la gente como la guayabera, por fuera. Es decir, ni siquiera la comida que es sagrada, hoy la podemos tener, y cada día son más “compatriotas” que mueren de hambre y mengua.

Tenemos que dejarnos de pendejadas y presionar con todas las herramientas y por todas las vías posibles para que este año se realicen las elecciones a gobernadores y alcaldes, y que se cumpla con este cronograma electoral ofrecido para el primer semestre de 2017, esto es lo más sano y la salida menos traumática que puede tener Nicolás Maduro, él y sus jerarcas deben entender que el pueblo no los quiere, y que sólo se mantienen al poder por el tanque de oxigeno que les ofrece el bufete inconstitucional e indigno que representa el Tribunal Supremo de Justicia.

No crea Nicolás Maduro que va a correr con la misma suerte que tuvo en 2016, para nada y por más mecanismos de control, de persecución y de terror que pretenda sembrar, aquí hay una dirigencia unida junto a un pueblo, que se levanta y que exige elecciones ya, porque esto no lo aguanta nadie. Puros cuentos y mentiras, pura usurpación constante a la Constitución Nacional, y lo peor, un desconocimiento inmoral de la voluntad de un pueblo y de sus derechos políticos y sociales.

Como muy bien lo dijo nuestro compañero, diputado y secretario general nacional, Henry Ramos Allup, en una extraordinaria intervención en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional, debemos hacer presión cívica para el que cuerpo electoral no siga dándole largas a las elecciones de gobernadores y alcaldes. A continuación me voy a permitir citar textualmente parte de su alocución: “Hay muchas quejas, por eso es que le sacan el cuerpo a las elecciones, porque ustedes saben que la opinión del país está 80/20 contra el gobierno, ustedes saben y perfectamente bien -porque ustedes son avispados y tienen destreza política- que el voto castigo funciona, así como una buena gestión resulta premiada por el electorado, una mala gestión resulta castigada por el sufragio… ¿Por qué no nos contamos, por qué de aquí no sale una exhortación? Es una propuesta que voy a hacer para que ustedes y nosotros le pidamos al Consejo Nacional Electoral que proceda ya a fijar las elecciones de gobernadores y alcaldes este mismo año como corresponde”.

Desde Acción Democrática apoyamos con fuerza y organización la solicitud de elecciones a gobernadores y alcaldes para este año, porque así lo amerita el grave momento político, económico, social y moral que hoy afrontamos. Trabajamos a brazo partido desde cada región de nuestra geografía nacional al servicio de nuestra gente, y en un claro sentir demócrata, hombres y mujeres nos preparamos para cualquier escenario electoral que se presente, porque esto no es oportunismo, ni jugar fuera de tiempo, es estar preparado para los tiempos que vienen, porque tarde o temprano aquí va a haber un proceso electoral, y tendremos que contarnos en los distintos estamentos del poder y así lo vamos a hacer.

Nicolás Maduro se vanagloria de un poder y de un apoyo popular único, entonces si está tan bien parado ante el país, cuál es el culillo a contarse en unas elecciones de gobernadores y de alcaldes. El sabe cuál va a ser el resultado y por eso pretende de manera autócrata perpetrarse en el poder, pero esto no es Cuba ni una colonia, esta es una patria libre y democrática, que derramó mucha sangre para garantizar a su gente paz, democracia y libertad. Y justamente, por eso vamos a luchar sin descanso, porque ya basta de burlas y de tratar a un pueblo como borregos a quienes con un bozal de arepa, pretenden silenciarlos y ponernos a aplaudir como la foca y con el agua al cuello.

Pues bien, la invitación es a Nicolás Maduro para que nos contemos electoralmente, y que sea ese pueblo en su conjunto, quien decida el destino democrático de nuestro país a través del voto, el arma más poderosa que puede tener un ciudadano en una sociedad democrática.

Bernabé Gutiérrez

Secretario Nacional de Organización

Acción Democrática

@adbernabe