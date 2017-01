Publicado en: Opinión

Ene 19, 2017 7:48 pm

El Nuevo Ministro ELIAS JAUA tiene el reto que otros no lograron cumplir. Los educadores son maltratados en Clínicas y Centros Médicos. Los montos de las coberturas del HCM del Sector educativo, están absolutamente desfasadas. Angustia y rabia es lo primero que sienten cuando pretenden usarlo.

La Junta Interventora que maneja el AUTOADMINISTRADO sistema, debe corregir urgentemente. 250 mil BsF,no alcanzan para nada, cuando una intervención quirúrgica está por encima del millón quinientos mil. La menor que es parto no baja de un millón y de donde, con los bajos salarios que devengan, pueden los educadores cubrir ese monto. Ni siquiera podrían dar un 30 o 40%, del monto presupuestado en una emergencia. Es una gran INJUSTICIA Señor Ministro. El sector educativo pide se HOMOLOGUEN LAS POLIZAS con las de la administración pública. ELIAS JAUA Hereda esa decisión de los mellizos del terror, de desechar la plataforma tecnológica que uso el MPPE, para que en cada rincón del país se visualizará al usuario y sus familiares y el desastre mayúsculo se produjo cuando colapso ese “mamotreto” de Call Center, que tendrá como máximo unos 85 Operadores para atender, nada más y nada menos que el tercio de la población del país: Casi 4 millones entre funcionarios y familiares del Ministerio. La locura total. Estamos hablando de “vidas humanas” que corren peligro día a día. No me crean a mí, prueben ustedes llamando (sin avisar y anónimamente) al 0212 5964100. Señor Ministro, los educadores le piden que revise los reembolsos médicos y funerarios, que paguen las deudas a los usuarios y se acaben las trabas del BUROCRATISMO EXACERBADO en el ministerio. Ese dinero es del sector educativo.

PREGUNTAS IMPORTANTES:

Los GREMIOS deben preguntar ¿Qué paso con las deudas de los proveedores de servicios relativas a los años 2015 y 2016? ¿Dejó el ahora Diputado HECTOR RODRIGUEZ fondos para pagar esas deudas? ¿Qué paso con la intervención de CONNEXUN, usada como excusa para no cancelarle a nadie en la siguiente gestión? Al principio se mencionó que era la operadora CONNEXUN la deudora pero en la investigación resultó, que en la última licitación del 2014 no se asignó la operatividad de los servicios, no se entregaron los fondos del HCM. ¿Qué ocurrió? El resultado es que en la actualidad en algunas regiones, una sola clínica esta en servicio, porque el resto no recibió ningún pago de la deuda. LOS GREMIOS DEBEN HABLAR sobre la comisión de Contraloría que se instaló.

CURIOSO: La PLATAFORMA INTERVENIDA y en desuso por el Ministerio, es usada por otros seguros. ¿Era buena o mala?

Triste que en su paso por el Ministerio y en la VICEPRESIDENCIA, un educador como ARISTOBULO ISTURIZ no hizo absolutamente nada. Evidentemente ya el no necesita ese seguro y lo más probable es que tenga uno en “dólares”. Los educadores responsabilizan de esto a los que manejan el “AUTOADMINISTRADO”. No quedan claras las razones para sacar a la empresa CONNEXUN, quien por cierto, nunca manejo recursos sino la plataforma. Si hay algún “GOLPE DE TIMON” deben investigarse a los ministros anteriores y su relación con la junta interventora.

Todo indica señor Ministro, que un olor a muchos “pimentones”, circunda en el ambiente. Un “guiso” de miles y miles de millones. Puede lucirse señor Ministro y muchos como yo, que no creemos en este gobierno ni en su socialismo, públicamente se lo reconoceremos.

REGION CAPITAL

MADURO SE QUIERE CONTAR…EN EL EXTERIOR DONDE NO LO CONOCEN

Aseguro ganar en Cúcuta si se lanza a Alcalde. Ahora dice que ganaría con el 70% la presidencia, en Argentina. Me causa mucha gracia o lastima, pues el desprecio del pueblo sureño hacia Maduro llega a niveles del paroxismo. Probablemente lo dice para expresar un sentimiento interno de querer irse. El problema es que en Venezuela no se lanza y esa es la cuestión. No lo hace porque el rechazo es muy alto. Me dicen que no gana ni en Miraflores, si la votación es en SECRETO. Ni con los soldados de la Guardia de Honor. Lo que pasa es que el Militar Ni se niega Ni se ofrece y los deseos del superior son órdenes.

LA MENTIRA TIENE PATAS CORTAS

Según los números del Presidente Maduro, en un mes construyeron 23 urbanizaciones del Tamaño de una gigante urbanización de unas 5 mil viviendas, en unas 160 hectáreas. Maduro señalo hace un mes que entregó la vivienda UN MILLON TRESCIENTOS MIL (1.300.000) y hoy entregó la vivienda UN MILLON CUATROCIENTOS MIL (1.400.000). Por cierto menos de un mes porque el anuncio de diciembre, lo hizo el 22. O sea, CIEN MIL (100.000) viviendas en menos de 30 días. Unas 3.333 viviendas diarias hicieron y entregaron. Si hizo ya 1.400.000, a razón de un promedio de 5 personas por vivienda, unos 7 millones de venezolanos disfrutan de MISION VIVIENDA. Un 23,33% de la población venezolana. Maduro señala que entregará 3 millones de viviendas y esto significa que más de las mitad de los venezolanos tendremos viviendas, prácticamente regaladas. ¿Se puede creer esto? Yo no soy ingeniero y si hay alguno que me explique la credibilidad o no de esto, a mi correo [email protected] le agradecería. Si algo mueve la economía de un país es la construcción y según esto, sería inexplicable la actual crisis económica.

SINTONIA Ojala a lo interno de la MUD lo entiendan. La mejor prueba de que algo está haciendo mal la oposición, es que mientras se denuncia la represión, persecución, no se producen protestas ni levantamientos como si los hubo en otros países con regímenes similares. Las pocas protestas son en materia de salud, de abastecimiento, las injusticias del CLAP, entre otras y en la mayoría de los casos, sin el acompañamiento de un DIPUTADO, UN CONCEJAL o algún representante de la oposición.

EL NUNCIO Hizo lo propio. Lo que corresponde a una autoridad de un Estado. A Capriles le extraño su presencia en la MEMORIA Y CUENTA, sin embargo, yo pregunto ¿Qué presupuesto ejecuta el Gobernador de Miranda? Si es el aprobado por el PRESIDENTE y presentado también ante el TSJ, Capriles legitima al Presidente como tal, desde el punto de vista estrictamente legal.

POR LA BOCA MUERE EL PEZ: MADURO OFRECIÓ LIBERTAD PARA EL LÍDER LEOPOLDO LOPEZ SI OBAMA LIBERABA A OSCAR LOPEZ

Las palabras son los límites (muralla), que los políticos construyen a su alrededor. Pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Depende de lo que digan. Esta nota nuestra luego fue hecha noticia por otros portales y en resumen, el Presidente cuya palabra quedo en entredicho solo estimo decir: “Eso fue una frase jocosa”. Hagan ustedes el juicio.

LANZADO EL AISAMMI La velocidad con que se viene moviendo el Vicepresidente, es asombrosa. Tiempos que rompen el cronometro de cualquier caballo y este viene de un buen harás: ARABE, Ahora es el Plan Carabobo 2021.

Pero vea esta opinión:

BARINAS

EN LA INOPERANTE Comisión de Contraloría de a AN, la que termino con el 2016, reposan dos investigaciones: La primera, por presunta malversación de fondos en el Complejo Agroindustrial Azucarero “Ezequiel Zamora” (Caaez), entre 2012 y 2015, durante la reparación de maquinaria y construcción de edificaciones; y la segunda, por incurrir en supuestas irregularidades durante la construcción de 16 obras de infraestructura en su gestión, todas paralizadas desde hace cuatro años. En todas ellas aparece como Presunto responsable el ahora Ministro Adán Chávez. Esperemos a ver qué ocurre este 2017.

ZULIA

EL JUEGO DE GOBERNABILIDAD

Algunos chavistas incluso se atreven a decir que el pueblo ve bien, a ARIAS en la Gobernación y a Rosales en la Alcaldía.

DEFINITIVO: Eveling Trejo de Rosales, todo indica buscara su reelección como Alcaldesa o no será candidata. La elección del Concejal Leonardo Fernández, CONFIRMA mi tesis. De haber elecciones, tiene que haber un retiro importantísimo de por lo menos 3 meses de la titular y queda encargado el Presidente del Concejo. Partiendo de que las elecciones de Gobernador y Alcaldes sean en la misma fecha, en cuyo caso, un Alcalde encargado de suma confianza por el manejo de recursos financieros es importantísimo. Si son separadas, sucedería lo mismo que ha ocurrido en el pasado y la temporalidad se hace más larga. UNT en ese caso, también requiere de un encargado de suma confianza. LA OTRO OPCION es que este año, no haya elecciones de nada y la Presidencia, siga sin pena ni gloria. Quedaría para el 2018 la decisión de un encargado PATRIA O MUERTE. Veremos que ocurre.

ARIAS ESTA LLENO DE SALUD, lo pude ver personalmente manejando bicicleta en la avenida milagro norte, el día martes entre 5:30 y 6:00 am a la altura del Barrio Santa Rosa de Agua.

BIEN POR VOLUNTAD POPULAR Vía skipe Lester Toledo ordeno que les aumentará a 40 mil a los jefes parroquiales en Maracaibo y 15 al resto de la estructura parroquial. Aunque también me informan de que reduce la parte comunicacional, en el comando central.

MUNICIPIO SUCRE: Con muchos proyectos arranca el Alcalde Humberto Franka el año 2017: Terminar construcción de la Plaza Bolívar de Caja Seca, Boulevard de Bobures, consolidar servicios públicos en Gibraltar y otros sectores de este importante estado del Sur del Lago de Maracaibo.

El chavismo de Rodrigo Cabezas, de los “dientes pa’Fuera” grita su respaldo a Arias, puerta adentro, trabaja para que se oiga la voz de Omar Prieto.

MUY GOLPEADO Sigue el Concejal Rafael Hernández del municipio San Francisco. Dirwin Arrieta es nuevamente el Presidente del Concejo Municipal. Era lógica en la última radiografía del torso del Alcalde Omar Prieto, unas manos distintas a las de Omar, se observaron en la misma. Ya sabemos de quienes eran. No culpo a Omar Prieto pues en tiempos de Guerra, la lealtad tiene un valor inestimable y es lo que él observa. OMAR piensa que él será candidato del PSUV (Alucinación) y debe tener un encargado que le cuide el “negocio”. Sus socios además lo exigen “harmanooo”. POR CIERTO Converse con el secretario general de AD en San Francisco y me señala que OMAR PRIETO tiene 9 mil funcionarios (cifra grosera para un ente que apenas recibió Omar con 200) sin oficina. Es el municipio además que tiene los impuestos más altos y el peor servicio de recolección de basura. ALEJANDRO PARRA (AD) y GUSTAVO FERNANDEZ (VP), son los dos nombres que más suenan para reemplazar el estilo dictatorial de este alcalde.

A CUCHILLO Es la pelea que existe entre los cantantes empresarios OMAR ACEDO vs OMAR ENRIQUE, por la concesión del Casino en el Hotel del Lago, cuya recuperación marcha viento en popa. Próximamente BINGOS Y CASINOS serán nuevamente legalizados vía DECRETO PRESIDENCIAL, como otro mecanismo de Pan y circo al que nos tiene acostumbrado este gobierno. ¿Quién ganará esa pelea? Mujeres son los árbitros.

