Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 19, 2017 1:59 pm

Durante una Asamblea Popular que se llevó a cabo este jueves en el sector Las Rosas de Guatire, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, rechazó el censo que arranca este 20 de enero para entregar lo que el gobierno ha definido como “el carnet de la patria”, por considerarlo un instrumento de chantaje político.

Nota de Prensa

A su juicio, el mecanismo que incidirá en la distribución de las bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), son una manera de extremar la manipulación con la entrega de alimentos.

“Estas bolsas de comida distribuidas por los CLAP son otro robo de este gobierno, es otra burla a los venezolanos. ¿Acaso los señores del gobierno comen cada dos o tres meses como las personas que reciben las bolsas? El pueblo come todos los días. Ahora vienen con una carnetización para que la gente vaya a sacárselo, porque si no lo hacen no tendrán comida. El futuro no puede ser una bolsa de comida. El futuro es tener un buen trabajo, ganar bien y poder comprar los productos que se necesitan para comer. La gente siente que si protesta le van a quitar la bolsa de comida”.

Capriles pidió a los venezolanos no dejarse chantajear. En tal sentido, invitó al pueblo a participar en todo el país en la movilización convocada por la Unidad para el lunes 23 de enero, con el objetivo de exigir un calendario electoral y restablecer el orden constitucional.

“Tenemos que derrotar el miedo, no tengamos miedo, porque con este gobierno cada vez vamos a tener menos comida. Tenemos que seguir luchando. Por eso hicimos la convocatoria para el Día de la Democracia. Los venezolanos tenemos que defender la democracia, con todo y sus imperfecciones, pero es el mejor sistema que hay. El 23 de enero arranca una lucha que tendrá muchos capítulos, porque queda claro que el gobierno no quiere elecciones y quienes defendemos la democracia sí queremos”.

Cuestionó que Maduro hable de las redes sociales y de sus seguidores cuando los venezolanos quieren medir fuerza a través del voto. “Las elecciones no se han hecho porque el gobierno no ha querido. El año pasado también debieron ser las elecciones regionales. Los venezolanos queremos votar porque es nuestro derecho. Aquí en Guarenas y Guatire el Gobierno hizo una campaña millonaria para la Asamblea Nacional y miren el resultado, perdieron. La cúpula no quiere que haya elecciones, porque no quieren que haya cambios en el país. A ellos (gobierno), sólo les interesa mantenerse en el poder”.

Por otra parte, Capriles retó a Diosdado Cabello a recorrer las calles del país sin escolta. “Este señor Cabello que lo conocemos muy bien en Miranda, hasta las lámparas de la casa de gobierno se llevó. Yo lo reto a que salga sin escoltas a cualquier calle de Venezuela, que se vaya a los mercados a saludar a la gente en las colas. Ese Señor jamás va a hacer presidente de este país, esa es la obsesión que tiene él. Los venezolanos lo aborrecen. Lo único que le queda es un programa de televisión que es una basura, pero ¿En qué avión se mueve por el territorio nacional? ¿Quién paga la producción de ese programa? ¿Por qué usa en teatro de la Academia Militar para actos políticos? Eso viola la constitución, es un delito”.