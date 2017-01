Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 19, 2017 12:07 pm

El diputado de la oposición ante la Asamblea Nacional, Virgilio Ferrer, expresó este jueves que el gobierno debe dejar de decir que la oposición quiere dar un golpe de Estado.

LaPatilla.com

“Un golpe de Estado en el país no lo dan los civiles, sino los militares. Eso es lo que tiene que entender este Gobierno que no quiere medirse en unas elecciones”, dijo durante su intervención en el debate sobre la necesaria vigencia del derecho al sufragio de los venezolanos.

Ferrer insistió en que “ante la falta de Gobierno, lo que impera en una Democracia son las elecciones”.

“Este gobierno no entiende que el pueblo es el que decide. Desde la Guajira a Santa Elena de Uairén, Venezuela votará. Ellos no entienden que el pueblo es el que decide. Nosotros consideramos que nosotros (Asamblea Nacional) no estamos en desacato”, reiteró.