Publicado en: Opinión

Ene 19, 2017 10:07 am

En estas fechas no faltan ciudadanos que añoren los grandes debates que en el pasado se escenificaron en nuestro país. Ejemplos de ellos los que en 1963 se dieron entre Uslar Pietri y Pérez Alfonso sobre petróleo y entre Rafael Caldera y el mismo Uslar Pietri cuando ambos eran candidatos a la Presidencia. Pura calidad intelectual. Nada de amenazas. Nada de frases huecas.

Eran otros tiempos y difícilmente uno puede imaginar hoy día como algo “para recordar” un debate similar digamos entre Timoteo Zambrano y Juan Carlos Guanipa, o entre Diosdado Cabello y Manuel Rosales que seguramente dormirían la audiencia y no a causa del hambre. Sin embargo hoy se dan careos en 140 caracteres y algunos merecen comentario aparte. Solo que ahora son las mujeres quienes toman la palabra.

No obstante antes de escribir una sola palabra me encomiendo a todos los milagreros porque en un país machista como es el nuestro resulta difícil para un hombre comentar la declaración de una dama sin convertirse uno en pararrayos de todas las manipulaciones.

Ahora bien, los lectores me conocen: No suelo callarme ante las boberías de los poderosos. Y aún cuando no tengo el ADN del Chapulín esta semana Lilian Tintori malamente replicó unas viejas declaraciones de la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez que merecen una respuesta más detallada, pero por parte de los venezolanos.

Recordemos que Gloria, quien es liberal, desde el 2015 y a finales del año pasado tachó como “socialista” a la esposa de Leopoldo López generando una réplica de Lilian que no puede calificarse como respuesta porque no lo fue.

Recordemos a los que se preocupan que Gloria ,nuestro país porque la doctrina del estado limitado, de la responsabilidad individual y de las funciones propias de todo gobierno, es decir el liberalismo político, en el siglo XX fue predicada infructuosamente por intelectuales venezolanos como Carlos Rangel, Nicomedes Zuloaga y otros.

Gloria Álvarez no anda en plan de colonizadora o adelantada: Nos visitó en plan de invitada, para conversar con otros liberales, en su caso, como también nos han visitado otros políticos como el ex presidente Felipe González –miembro destacado de la Internacional Socialista a la cual está afiliado VP, el partido que Leopoldo López y su esposa lideran-, o Pablo Iglesias, el Coletas del Podemos español, muy cercano al PSUV, o el ex presidente demócrata cristiano Eduardo Frei.

Doy fe que la única invitada internacional que sufragó sus gastos de traslado y estadía hasta nuestro país sin meterle el guante a los recursos de “algún” presupuesto o “remanentes” de obras públicas contratadas con sobre precios fue la guatemalteca.

Lilian se mostró incapaz de rechazar los señalamientos de Gloria Álvarez a su partido cuando la politóloga liberal llamo a VP “socialista”. Apenas la Tintori atinó a invitar a quienes “no conocen a VP” para que los visiten y vean las redes populares y conozcan los líderes sociales que militan junto a Lilian, Leopoldo y otros en Voluntad Popular.

Lilian respondió los señalamientos de Gloria Álvarez con lo que no le preguntaron: La Tintori se comportó como aquel proverbial alumno que habiendo estudiado las hormigas se encontró en un examen de biología con una pregunta relativa a los elefantes… animales sobre los cuales a veces se encaraman las hormigas… y dale… el vivaracho contestó como Lilian… pero sobre las hormigas y no sobre el socialismo de su partido.

Negarse a desmentir o confirmar lo dicho por Gloria Álavarez, como es el caso de Lilian y de la dirigencia de la Mud explica en gran parte el por qué la oposición con representación en la Asamblea Nacional no ha sido capaz de desplazar del poder los gobiernos chavistas que son socialistas.

Un tema que en las actuales circunstancias reviste importancia vital, vistas las consecuencias del empobrecimiento físico y moral que sufre nuestra sociedad luego de tantas décadas de socialismo que ha experimentado Venezuela, especialmente durante los gobiernos bolivarianos.

Aclaro que Lilian Tintori me genera la simpatía de estar casada con un político que hace rato ha debido estar libre. Y lo digo con la experiencia de haber pasado los 10 años del perezjimenismo con un padre o escondido o preso o exiliado y otros 3 entre Rómulo Betancourt y Raúl Leoni en las mismas circunstancias.

Lilian ha tenido que convertir su vida alrededor de un oficio para el cual no estaba ni está preparada y para el cual tampoco tiene vocación.

Es por esto que me pregunto: ¿Acaso en un partido perseguido como es VP, que solo por ello está obligado a defenderse con ardor… no había un solo militante, dirigente o no, capaz de responderle a Gloria Álvarez los señalamientos a su partido como socialista?

En VP tienen el derecho a equivocarse e incluso comprendo que defiendan sus errores pero a lo que no tienen derecho ni Lilian ni los dirigentes de ese partido, los que no responden, es a negar o hacerse los locos ante un señalamiento de lo que es obvio… VP es un partido socialista… y esa ideología muchas veces ensayada y fracasada en nuestra Venezuela… no permitirá superar las actuales carencias que han convertido la vida del venezolano en un infierno.

Finalizo: Hay quienes en descargo de VP dicen que “un gobierno socialista no persigue a sus iguales”… a caramba, a esos ciudadanos habrá que enterrarlos, cuando mueran, en urna blanca… no por inocentes sino por ignorantes o gafos… ¿pregúntenle a los huesos de ese gran socialista y revolucionario que fue León Trotski quién fue el socialista que lo mandó a matar?… y cuando los huesos respondan que quien ordenó el asesinato de Trotski fue el socialista Stalin… a lo mejor contestan como Lilian Tintori… y en su respuesta comienzan a emborronar páginas sobre las hormigas.