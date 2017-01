Publicado en: Actualidad, Nacionales

“Ante la prominente escalada de la violencia, el gobierno nacional vuelve a equivocarse al dejar de lado a las policías, al militarizar las ciudades, al dejar en manos de inexpertos la formación del nuevo talento uniformado y sobre todo al culpar de su propia ineficiencia a quienes lo hemos dado todo para frenar a la delincuencia. Lo cierto es que en 21 planes de seguridad gubernamental fueron asesinados más de 300 mil venezolanos, eso sí podría llamarse una gran ausencia del Estado”.

Nota de prensa

La cita corresponde a declaraciones ofrecidas por el director presidente de la Policía del Estado Miranda, comisario general Elisio Guzmán, quien revela que para reforzar la seguridad, además del incremento del pie de fuerza de los organismos de seguridad o cualquier “ocupación temporal de ciertas zonas”, es indispensable un verdadero compromiso del ejecutivo con los que trabajan por la prevención y resguardo, para ello, comenta que requieren incrementar la flota de vehículo, adecuar el armamento, mejorar los salarios y beneficios sociales, además de promover que el sistema de justicia funcione adecuadamente.

“Nuestras cifras de productividad dejan ver cómo, incluso sin los recursos necesarios, logramos menos asesinatos en nuestros Cuadrantes de Seguridad, los cuales nos quitaron ya la responsabilidad. Los números evidencian que cada día recuperamos carros robados, aprehendemos a los delincuentes y evitamos secuestros, tanto o más que cualquier organismo. Nuestro record siempre va en incremento y podría ser mejor si el gobierno realmente nos apoyara como debiera. Pese a ello seguimos atendiendo a la ciudadanía, porque lo único que está ausente es la falta de voluntad de resolver las carencias de los cuerpos policiales”, citó.

El comisario general dijo que esperan que esta vez esa promesa de que reforzarán la entidad con el apoyo de otras instituciones de seguridad sea permanente. “Siempre dicen que van a desplegar una cierta cantidad de funcionarios, pero en el tiempo no se ve que verdaderamente estén en las calles mirandinas. Sin embargo, si esta vez cumplen nos parece positivo, porque todos debemos procurar el bienestar de los habitantes. La idea es que esa integración sea permanente y no un ejercicio que no se concreta”.

De acuerdo a cifras obtenidas del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), entre el año 1998 (cuando murieron 4550 personas) y el 2016 (28.479 asesinados), perdieron la vida 306.323 ciudadanos, en todo el país. En este sentido el jefe policial indicó que el delito no es exclusivo de un solo estado, sino que está ocurriendo en toda Venezuela.

“La verdadera guerra es esta y parece que el gobierno solo ha logrado que cada año se incremente, de forma alarmante, el número de familias adoloridas por la muerte de un ser querido. El problema medular nunca ha sido resuelto y tampoco se han preocupado en consultar con las personas idóneas para poner un freno significativo al tema.”, concluyó Guzmán.