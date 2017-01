Publicado en: Actualidad, Internacionales

Ene 19, 2017 8:30 am

El empresario Donald Trump se convertirá el viernes en el 45º presidente de Estados Unidos, y los estadounidenses expresan en las calles sus expectativas, temores y esperanzas ante el futuro gobierno.

Estas son algunas de sus voces:

– Denise Galvez, 41 años, cubano-estadounidense. (Miami, Florida)

Espero que le den el chance al presidente Trump para que vean que, aunque habla demasiado, debemos prestar atención a sus acciones. Prefiero concentrarme en lo que hace la gente y no en lo que dice. Sé que será el presidente menos popular de la historia del país y lo entiendo. Por mí, nunca lo apoyé ciegamente, pero creo que merece un chance y debemos apoyarlo.

– Noelle Cullimore, 54 años. (Bayshore, Long Island, Nueva York)

(Trump) suena aún menos inteligente que antes, si es que eso es posible. Por lo menos para mí. Toda esta historia de la injerencia de Rusia en las elecciones, ha sido una cosa tan bizarra.

Francamente, estoy aún más preocupada ahora que está por asumir el poder. No sé qué esperar.

– Jim Chilton, 77 años. (Arizona, estado fronterizo con México)

Estoy tan entusiasmado que las medias se me suben y bajan solas.

Espero que Trump construya el muro (en la frontera con México) y proteja nuestra frontera, y que encuentre una forma para que esas personas ingresen a nuestro país de forma legal. También espero que Trump pueda unir al país y que tengamos todos una economía vibrante”.

– Aislinn Pulley, 35 años. (Chicago, Illinois)

Mi miedo es que él y su gobierno nos clasifiquen a los negros como terroristas, de forma que estamos expuestos a violaciones a nuestro derecho constitucional a reunirnos, a organizarnos, a comunicarnos.

– Marina Woolcock, 72 años. (The Villages, Florida)

Estoy muy entusiasmada con la gente que (Trump) ha nominado para su gabinete, y espero que todos sean confirmados. Estamos atentos a los primeros 100 días y tenemos mucha esperanza en que esta administración unirá al país.

Lo primero y lo más importante es que estaremos más seguros en nuestro país. Estamos preocupados con esta ‘nueva normalidad’ que tenemos, con tantos jóvenes que se radicalizan.

– Brett Spiegel, 43 años. (Miami, Florida)

Realmente, tengo miedo. El hecho de ser (Trump) increíblemente poco preparado y además éticamente dudoso ya sería suficiente, pero aún peor es el hecho de ser abiertamente hostil a la ciencia y a los hechos concretos. Y además él escoge ser odioso y pequeño en cada situación. (Trump) es la mayor amenaza que la democracia constitucional estadounidense ha visto en mi tiempo de vida. Ir de Obama a Trump es una farsa y una tragedia.

– Hiba Nasser, 20 años. Es musulmana. (Detroit, Michigan)

Tengo algo de miedo. No tanto como en los días inmediatamente después que resultó electo, porque en esos días había mucho odio. Creo que las cosas se han calmado un poco. Quiero creer que (Trump) piensa en las minorias, porque somos uno de los pilares del país. Espero que la retórica de odio será menos fuerte, que él dará una plataforma a las minirías en el país.

– Holly Morganelli, 36 años. (Miami, Florida)

Estoy descorazonada, decepcionada, dominada por la ansiedad a raíz de la elección de Trump. Honestamente, siento que este país está retrocediendo, se está alejando del progreso positivo en materia racial, étnica o de igualdad de género, alejándose de la necesidad de asumir responsabilidad por el futuro de la humanidad, de los animales de nuestro ambiente.

Creo en la empatía, en la compasión, en el crecimiento intelectual y en el progreso colectivo. Pero ya no creo que la mayoría de mis compatriotas comparten estas convicciones y valores.

– Dennis Frasene, 38 años. (Westchester, Nueva York)

Diría que siento una especie de esperanzado optimismo. Tal vez este tipo saque un as de la manga que nadie sabía que tenía. Pero de cualquier forma siempre pienso que debemos apoyar al presidente del país, lo hayamos votado o no. La mayoría de la gente no piensa así.

(Trump) ha mostrado ser un brillante vendedor y siento que es más inteligente y calculista de lo que pensamos. Por eso tengo la esperanza de que todo está bien calculado para ganar la presidencia, en primer lughar, luego hacer la transición del poder de la forma más completa posible, pero no lo veo como un tipo al que le gusta perder en nada.

– Deni Dillon, 60 años. (Commerce Township, Michigan)

Estoy muy entusiasmado, porque honestamente creo que esto es el inicio de cosas buenas para Estados Unidos. Espero que las personas que están protestando vean que con el paso del tiempo dejarán de estar resentidos, que vean como las cosas van a mejorar.

– James Finch, 78 años. (Conklin, Nueva York)

Pienso que es grandioso que este hombre haya sido elegido presidente.

(La prioridad es) unir el país. Y me parece que no será una tarea fácil, considerando la forma que mucha gente está reaccionando en el país ahora, diciendo que él no es el presidente. Lo es.

Me gustaría escucharlo hablar sobre unir al país, si podemos hacerlo, y sé que precisamos hacer un trabajo enorme en las grandes ciudades, para crear empleos y crear una atmósfera en la que todos somos iguales y donde todos tenemos la opción de poder ser lo que queremos ser.

