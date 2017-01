Publicado en: Actualidad, Deportes

Ene 19, 2017 2:01 pm

Poco se sabe a ciencia cierta del estado de salud de Michael Schumacher tres años después de su accidente de esquí en los Alpes franceses. No trascienden a la prensa sus progresos o retrocesos porque así lo quiere su familia y lo transmite su representante, Sabine Kehm: “La salud de Michael no es un asunto público”, reseñó As.

Su exmánager, Willi Weber, el que le acompañó en las carreras durante la época dorada, no comparte esta forma de actuar y comunicar. “He estado batallando durante un tiempo porque la familia Schumacher no cuenta toda la verdad, pero me doy contra la pared, no escuchan mi consejo”, afirma Weber en una entrevista con la revista alemana ‘Bunte’, la misma que recibió una demanda por parte de los Schumacher por una información falsa sobre su estado.

“Creo que es la hora de decir la verdad a los aficionados”, insiste Weber, que repite que “la esperanza es lo último que se pierde”: “Cuando estoy en casa y suena el teléfono, a veces pienso que será Michael para preguntarme cómo estoy”.

Weber, conocido como ‘Mr. 20%’ por su habilidad para gestionar contratos y comisiones en la Fórmula 1, fue el representante de Michael Schumacher hasta marzo de 2012.