Ene 19, 2017 5:51 pm

El Movimiento al Socialismo, MAS, arribó este jueves al 46 aniversario de su fundación en medio de, “un país complicado y lleno de enredos por todas partes” en la opinión de Felipe Mujica, secretario general de la tolda quien enfatizó que como factor político venezolano, “estamos obligados a tratar de reivindicar la búsqueda de soluciones consensuales que tengan como centro a Venezuela”.

Nota de prensa

Explicó que urge la necesidad de restituir el diálogo como fórmula y única vía que permita resolver los problemas y las diferencias entre venezolanos. “Tenemos que buscar una manera de que quienes estén en el diálogo se correspondan con una parte mucho más amplia de Venezuela como las universidades y otras expresiones de la sociedad, porque es evidente que el gobierno y la Mud no representan a la inmensa mayoría de la población venezolana”.

Mediante la realización de un acto, que contó con la participación de importantes dirigentes políticos de diversas tendencias, la dirigencia del partido naranja impulsó la plataforma Por Venezuela, Acuerdo Nacional, instancia integrada por un número representativo de partidos políticos y sectores que buscan dar opciones de salida distintas a la polarización reinante entre el Gobierno nacional y un sector de la oposición representada en la Mesa de la Unidad Democrática, MUD.

Segundo Meléndez, presidente nacional del MAS destacó que la importancia que tiene para los masistas llevar adelante esta política, radica en que su norte es pensar en el país, en sus soluciones y no en el beneficio de parcialidades políticas. “Estamos convencidos que no habrá solución si no hay una participación de la mayoría de los venezolanos”.

Precisó que mediante esta iniciativa, buscan rescatar el derecho a elegir, que en su apreciación, ha sido vulnerado cuando fueran suspendidas las elecciones a gobernadores en 2016 “sin ninguna justificación”, así como también fue impedida la realización de un proceso revocatorio que la ciudadanía estaba pidiendo. “El derecho a elegir está cuestionado por los factores oficiales, por lo que hay que luchar y organizar a la sociedad para rescatarlo”.

Por su parte, el dirigente social cristiano Eduardo Fernández, invitado al acto aniversario del MAS, felicitó a su dirigencia y los exhortó a, “contribuir a la democracia, a la unidad y a la justicia social para que todos los venezolanos tengamos igualdad de oportunidades”.

De igual forma, el sociólogo y dirigente político Claudio Fermín, agradeció la invitación al acto aniversario del MAS y recordó su admiración por Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff y Freddy Muñoz, fundadores del partido naranja, “quienes dejaron un gran ejemplo al conformar un movimiento para que diera la lucha por el bienestar de Venezuela”.

“El Movimiento al Socialismo ha sido una voz que se ha levantado hasta en épocas de silencio y autocensura, que vienen a ser los grillos de la polarización. A veces muchos no se atreven a hablar, siendo simpatizantes del presidente Chávez, por estar en desacuerdo con lo que hace el presidente Maduro, o muchas personas que quieren el cambio, no se atreven a expresar sus desacuerdos con la Mud. Quienes hoy llevan las riendas del Movimiento al Socialismo deben sentirse muy orgullosos”, concluyó.