Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 19, 2017 12:16 pm

El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Herman Aleman, indicó que “no hay duda que todos al unisono en este país estamos ante una violación clara a la Constitución”.

Sin embargo, indicó que hay que precisar, y no buscar atajos. “No hay duda que el Gobierno Nacional en su violación constitucional solapó las elecciones regionales”.

Alemán expresó, durante el debate de la AN, que hay que presionar al Consejo Nacional Electoral para convoque las regionales. “No tenemos que estar convocando otras elecciones que no existen, si quisiésemos hacer unas municipales, nacionales, hasta la repetición de las elecciones a la AN hay que hacer una enmienda Constitucional”.

Del mismo modo, resaltó que lo que esta claro, que esta violado, esta en el camino y no hay duda que ganaríamos es si convocamos a elecciones regionales.