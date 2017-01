Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 19, 2017 8:21 am

La desidia en la que viven algunos venezolanos por temas como la escasez, el desabastecimiento, el desempleo y la falta de dinero para comprar comida es una situación que parece insostenible. Ya son cada vez más las personas que se ven hurgando en la basura para poder comer algo, publicó El Impulso.

Algunas fotografías y videos en las inmediaciones de mercados populares y basureros han recorrido las redes sociales en los últimos tiempos, sin embargo ya no es solo en esos lugares que se observa esta situación que cada vez es más deprimente.

Un video publicado por el escritor Leonardo Padrón a través de su cuenta en Twitter destaca a un grupo de personas en una zona residencial del este de Caracas revisando en la basura en busca de comida. Esta práctica no es nueva. En Venezuela toda la vida ha habido indigentes. Sin embargo en nuestros tiempos en donde su puestamente según el gobierno la tasa de pobreza extrema es casi nula, se ven más personas en estas actividades. Incluso no toman los desperdicios para llevarlos a donde viven, si no que comen desesperadamente lo encuentran en el mismo sitio.

El video de que Padrón compartió es de una vecina de la urbanización Los Palos Grandes que grabó a unos ciudadanos revisando bolsas de basura, a plena luz del día, desesperados por ganarle al personal del aseo que había llegado para llevarse lo que tal vez sería el primer bocado del día.

La gran tragedia es que nos gobierna un régimen que llena al país de promesas que se convierten en basura: pic.twitter.com/mmXfWZyPUs — Leonardo Padrón (@Leonardo_Padron) 19 de enero de 2017