Ene 19, 2017

La esposa del líder político venezolano y preso de consciencia, Leopoldo López, respondió a las declaraciones de Nicolás Maduro sobre la posibilidad de libertad del líder de Voluntad Popular injustamente encarcelado, una vez que Barack Obama decretará la ex carcelación del disidente Oscar López Rivera, enfilando: “un verdadero hombre cumple con su palabra”.

Nota de prensa

Como se recordará, en 2015 Maduro expresó ante medios nacionales e internacionales que “la única forma de que Leopoldo López salga en libertad es que el Presidente Barack Obama libere al puertorriqueño Oscar López Rivera”; ex carcelación que fue anunciada el pasado lunes por el mandatario estadounidense. Sin embargo, Maduro, quien en cadena nacional dijo “Obama, gracias, gracias, gracias y mil veces gracias por la liberación de Rivera”, afirmó el martes que simplemente había sido “un comentario jocoso” lo expresado sobre Leopoldo López, lo que ameritó la reacción de Tintori durante un encuentro con la prensa en Caracas.

El coordinador nacional político de Voluntad Popular en situación de exilio, Carlos Vecchio, expresó que “cuando se habla de la libertad de un ser humano no hay lugar para ‘un comentario jocoso’. Eso habla de la bajeza del personaje. El político si algo debe tener es palabra. Y debe haber una correspondencia en lo que dice y lo que hace. Uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Por eso es que el diálogo fracasó; porque ese personaje no tiene palabra.

Vecchio aseguró que el dirigente Leopoldo López debe ser liberado no por la liberación de López Rivera sino por su inocencia. “Porque no ha cometido delito. Es preso de conciencia”, añadió.

“Lo que si debe recordar Maduro es el caso de Hugo Chávez. Una persona responsable de un golpe de Estado; donde murieron decenas de venezolanos. Chávez por un delito que sí cometió estuvo preso menos tiempo – 2 años y 3 meses- del que ha estado Leopoldo”, aseguró. Contrastó que Chávez tuvo privilegios cuando estuvo preso mientras que López ha sido torturado.

“Chávez fue liberado por Caldera. Sobreseyó su causa. Y conservó todos sus derechos. Solo se le pidió su renuncia a la Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB) por el Golpe. Chávez cometió delitos. Leopoldo no. No podemos pedirle magnanimidad a alguien como Maduro. Nunca la tendrá. No entiende de eso”, añadió.

Por su parte, el abogado defensor de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, explicó que existe un elemento de carácter político como lo es “la palabra empeñada”, lo que lleva a que “un presidente que da su palabra en forma pública -donde reconoce que utilizará su poder para liberar a un preso-, debe ser cumplida”, concluyó.