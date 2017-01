Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 19, 2017

Su peculiar estilo de crítica social y su desempacho para aparecer desnudos o ridiculizando a los máximos exponentes del pop de aquel entonces, los hizo catapultarse entre el gusto de la juventud rebelde.

Y quien no recuerda a la sexy enfermera que sale en la portada de su disco “Enema of the State” y protagonista de uno de sus videoclips el más ‘What’s my age again?’, de donde sale la protagonista de esta nota y que seguramente muchos fans quieren saber ¿qué fue de la sexy enfermera de Blink 182?

La exótica modelo rubia, Janine Lindemulder, quien el videoclip apareció enfundada en un desabotonado traje de enfermera, resultó ser una violenta mujer envuelta en el escándalo.