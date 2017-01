Publicado en: Opinión

Ene 19, 2017 9:28 pm

Trump: manifestó interés por casos de presos políticos en Venezuela en reciente reunión con asesores de América Latina. Lo que supone que su gobierno exigirá en la OEA respeto a los derechos humanos para los privados de libertad. Especialmente se habló de los casos de López y Ledezma, al primero se le comparó con Mandela…

Cumplir la promesa: Maduro prometió soltar a Leopoldo López si Obama liberaba al líder Puertoriqueño Oscar López tal y como lo hizo. Ya descartó la posibilidad alegando que lo dicho fue a modo de guasa…

Militares de La Pica: acusados de rebelión denunciaron atropellos y vejaciones durante requisa nocturna, donde se les sustrajeron pertenencias. El refrán que dice “entre bomberos no se pisan la manguera” quedó en veremos…

Yon Goicoechea: presenta descalcificación en los huesos, hipertensión arterial y fuerte alergia que le ha hecho perder el olfato. Debería estar en libertad con boleta de excarcelación. El joven dirigente luego de culminar estudios en España volvió a Venezuela a diferencia de muchos que nunca regresan, siendo apresado sin ningún tipo de pruebas…

Inmunidad parlamentaria: de Gilber Caro fue violentada con el pretexto de tratarse de un diputado suplente. Resulta que cuando un parlamentario se ha incorporado, ya no se discrimina entre ellos. Donde no distingue la ley, no distingue el intérprete. El diputado fue sembrado con armas, explosivos y documentos falsos…

Cifras de la represión: privados de libertad 106. Por manifestar 42, rebelión militar 22, uso de redes sociales 2, rebelión civil 2, otros 38. Desde enero del 2014 se han producido 6831 detenciones arbitrarias. Solo en 2016 el gobierno realizó 2.732 arrestos políticos según informe del Foro Penal…

Baduel: debería salir en libertad el 3 de marzo, fecha en la que se cumple su condena. Amanecerá y veremos si el gobierno respeta los términos…

Casas de cambio en la fronteras: serán un nuevo desaguadero de divisas y no atacan dólar paralelo, sino que agravan el problema. La única forma sería permitir el libre cambio de monedas en todo el territorio nacional tal y como lo hacen la gran mayoría de los países del globo…

