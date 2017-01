Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 19, 2017 2:47 pm

El actor venezolano Edgar Ramírez, no deja de cosechar éxitos en el exterior, desde su sonado protagónico en “Hands of Stone” hasta el estreno de su más reciente película “Gold” junto a Matthew Mcconaughey, Edgar no ha dejado de codearse con las más grandes luminarias Hollywoodenses.

En este caso lo hemos visto acompañado por la recocida actriz Búlgara Nina Dobrev, conocida por su papel en la serie “Vampire Diaries”.