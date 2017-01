Publicado en: Nacionales, Titulares

Ene 19, 2017 11:40 am

En un movimiento totalitario – nacionalista se ha convertido el gobierno actual en nuestro país Venezuela, cuya mano todopoderosa dice encarnar el espíritu del pueblo, pero en realidad ejerce su autoridad a través del secuestro de las instituciones, la no realización de elecciones regionales ni generales, la violencia y represión, la propaganda con liderazgos mesiánicos autoritarios cuyo final es, el “mantenerse en el poder a trocha y mocha sin importar lo que vive el pueblo,” aseguró el periodista Samuel Paredes, miembro coordinador del Voluntariado Alcides – Gobernador.

Hoy nuestras instituciones y poderes que según la Carta Magna “deben ser autónomos”, simplemente no lo son, pues lo que observamos es a un gobierno que mantiene secuestrado al TSJ, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y al CNE, pero el único que no pudo controlar es el poder representativo de todos los venezolanos que es la Asamblea Nacional. Y es “contra esta AN la arremetida actual del gobierno con el deseo inmenso de buscar deshabilitarlos para también controlarlo como era antes del 6D -15.” Esas acciones preliminares nos habla de un Estado totalitario, eso es neodictadura, y contra esta situación debemos denunciarlos sin sotavoces,” denunció el dirigente regional de Bolívar.

Antes que sea demasiado tarde, debemos informarnos y transitar los caminos originarios para restituir el sistema Republicano y fortalecer nuestra democracia, pues ya no hayan que traba inventar para retrasar cualquier elección, incluso la del “Rey Momo” de carnaval porque la perderían de calle. La MUD debe revisar y caminar incluso, sobre las propuestas de elecciones generales o una Constituyente Originaria, esta última no debe ser sometida ante el TSJ, sino ante el CNE quien debe atenderla directamente y sin excusa, afirmó tajante.

Explicó además el profesor universitario, que según la Constitución, “con el 15% de los votantes inscritos en el CNE, es decir 3 millones de firmas se puede solicitar formalmente la Asamblea Nacional Constituyente Originaria,” y en Venezuela hay más de 15 millones de venezolanos que la apoyarían sin dejar de lado al humanismo que proponemos y que debe prevalecer hacia los cambios profundos que se debe buscar evitando cualquier violación por parte del gobierno, que al tratar de evitarla podrán ser objetos de una decisión en la Haya, aseguró Samuel.

Paredes agregó, que todos los Venezolanos que amamos al país de verdad y nos duele de corazón, debemos unirnos para salvarla de unos gobernantes que aparentan ser más “unos delincuentes que se han organizado, no para gobernar si no, para delinquir en manadas que se han repartido el país en pedazos, formando grupos vandálicos que han utilizado el poder solamente para saquear, robar, destruirnos y anquilosarse en el poder, hambreando al pueblo y confundiendo la gobernabilidad con la delincuencia organizada cuyos delitos son los más sangrientos jamás vividos en la historia de nuestra República.

Recordemos aquellas palabras dichas por el líder ex presidente de África Nelson Mandela: “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de los Humanos, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento,” acotó el dirigente regional.