Publicado en: Actualidad, Economía

Ene 20, 2017 7:54 am

A través de personas provenientes del interior de Venezuela, los billetes del nuevo cono monetario han comenzado a llegar a las casas de cambio de la localidad colombiana de La Parada y los cambistas los pagan a mejor precio que el papel moneda de 50 y 100 bolívares.

Este jueves se pudo observar a personas con billetes de 500, 5000 y 20000 bolívares haciendo la fila para canjearlos por pesos y también en las taquillas de los cambistas de La Parada se exhibieron las nuevas piezas, quizás con el fin de que los clientes conozcan y se familiaricen con el papel moneda, pero también los cambiaban a mejor precio. Para canjear montos con unidades del nuevo cono monetario la cotización era de 1 peso por bolívar, mientras que el tipo de cambio para el dinero en billetes de 50 y 100 Bs era de 90 y en algunos sitios 85 centavos de peso por bolívar.

Aunque en el Táchira todavía no circulan, pues al igual que otras entidades limítrofes fue exceptuado por el BCV de la primera fase de distribución, las nuevas piezas sí se pueden observar al otro lado de la frontera, donde despiertan la curiosidad de la gente de la zona que aún no ha tenido la oportunidad de tenerlos en sus manos porque no han llegado a las entidades bancarias.

Quienes poseían billetes del nuevo cono monetario y se disponían a cambiarlos por pesos colombianos, manifestaron haberlos obtenido en Barquisimeto, Maracay, Caracas y otras ciudades del interior del país, donde desde el pasado lunes 16 de enero están en circulación. Son venezolanos que viajan hasta la frontera colombiana para comprar productos alimenticios, medicinas y otras mercancías que escasean en el país.

Mientras tanto, los tachirenses que también por la misma necesidad pasan a territorio colombiano a comprar, ven con preocupación y lamentan el bajo valor que en las casas de cambio del otro lado de la frontera dan al papel moneda de 50 y 100 bolívares, como consecuencias de las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional; en primer lugar con la salida de circulación del billete de 100, decisión que ha sido prorrogada en más de una oportunidad, y luego al dejar al Táchira inicialmente sin las unidades del nuevo cono monetario.

Las personas que tienen en su poder billetes de 100 y 50 bolívares van de una casa de cambio a otra preguntando dónde los reciben y tratando de conseguir el mejor precio, a fin de que el dinero les pueda alcanzar para hacer las compras en el comercio colombiano.