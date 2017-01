Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 20, 2017 4:44 pm

El último trabajo del director sueco Lasse Hallström, A dog’s purpose, se ha visto envuelto en la polémica a escasos días para su estreno oficial en Estados Unidos, previsto para el próximo 27 de enero. Y es que la web de noticias de entretenimiento TMZ ha filtrado un vídeo en el que se ve claramente cómo fue maltratado uno de los perros que participan en el filme.

Las imágenes muestran a Hércules, un pastor alemán, que está siendo forzado por un entrenador a meterse en una fuerte corriente de agua. El can, que se niega a meterse dentro de la piscina acaba siendo arrastrado al fondo y al final tiene que ser rescatado por varias personas. La organización animalista PETA, totalmente indignada con estos hechos, ha pedido boicotear la cinta y ha publicado un comunicado en el que insta a los espectadores a que no compren entradas para ver el filme: “Llamamos a los amantes de los perros a que boicoteen la película para mandar el mensaje de que los perros y otros animales deberían ser tratados con humanidad, no como atrezzo”, declaran.

Las redes sociales e incluso algunos miembros de la película también han mostrado su desacuerdo con la forma en la que fue tratado el can, uno de los cinco perros que aparecen en el filme.

El vídeo fue grabado en octubre de 2015 y, según uno de los productores del filme, Gavin Polone, un conocido activista por los derechos de los animales, se quedó “horrorizado” con las imágenes, tal y como aseguró a Deadline. “Debería haber sido investigado inmediatamente. ¿Quién esperó un año y tres meses para llamar la atención sobre ello? Un gran error en sí mismo”, afirmó.