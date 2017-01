Ene 20, 2017 10:47 am

El programa matutino de Estados Unidos @TODAYshow comparó el look de Melania Trump durante los actos de toma de posesión de su esposo Donald Trump con el de Jackie Kennedy, esposa del presidente asesinado John Kennedy.

Jacqueline Kennedy on #Inauguration Day in 1961 and @MELANIATRUMP today in 2017. pic.twitter.com/JmxG7wJD9i

— TODAY (@TODAYshow) 20 de enero de 2017