“Si no formamos una protesta, un bochinche, no nos toman en cuenta”. En la comunidad indígena Kariña, del sector Mamo Arriba, asentado en el lado Anzoátegui de la vía a El Tigre, tienen cuatro meses sin recibir lo que sería la segunda bolsa de comida de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), publica Correo del Caroní.

A mediados de septiembre de 2016, después de una primera protesta de calle similar a la de hoy, recibieron la primera con solo cinco productos: un kilo de arroz, uno de azúcar, un litro de aceite y un kilo de harina de maíz. El contenido no alcanza sino para el sustento de una familia durante una semana, y se queda corto.

Luis Chiroco, vecino de la comunidad que reclamó este jueves, lo confirmó. Por eso decidieron volver a protestar, “porque la vez pasada nos cayeron a embuste, que nos iban a traer la bolsa quincenal o mensual. Tenemos que salir para que se acuerden de nosotros”.

La tranca se mantuvo desde las 4:00 de la madrugada hasta las 10:00 de la mañana, momento en el que llegó la Guardia Nacional (GN) a conversar con los manifestantes. Chiroco reveló que el comandante que asistió les hizo el puente con representantes de la Gobernación de Anzoátegui, pues este sector depende a este estado oriental.

Desde Barcelona les informaron que habían autorizado la distribución de 5.300 bolsas de comida para toda la región, y que este viernes 20 de enero deberían recibir una bolsa con dos kilogramos de harina de maíz, dos litros de aceite vegetal, un empaque de café, un kilo de arroz y un kilo de azúcar.

“Ellos creen que uno no ve televisión, que uno no ve esas bolsas que reparten con 20 productos. Nosotros también necesitamos comida, les dijimos que esperábamos que trajera más comida, porque si no vamos a volver a protestar”, afirmó Chiroco, haciendo referencia a las transmisiones del canal del Gobierno, Venezolana de Televisión (VTV) que ha servido como una suerte de propaganda política engañosa sobre el contenido de los CLAP.

Sin embargo, mientras el Ejecutivo nacional no asume la escasez de alimentos y la tilda de guerra económica, voceros de Mercal en Anzoátegui le han dicho a la comunidad Kariña de Mamo Arriba que en los almacenes de este mercado estatal hay poca comida.

Escasez que golpea

En este sector rural se vive de la agricultura y la pesca, pero también hay trabajadores de los taladros perforadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Gracias a los cultivos se mantienen comiendo, pero en lo que atañe a productos procesados, deben dirigirse a San Félix, lugar que les queda más cerca que El Tigre, a 30 minutos.

Chiroco relató que viajar para adquirir los productos, mayormente importados de Brasil, es costoso. Son 1.000 bolívares cada pasaje. A estos 2.000 bolívares se le suma el gasto del desayuno, para luego poder comprar productos brasileños que alcanzan los 5.000 bolívares por kilo.

“Ellos (Gobierno) dijeron que la bolsa del CLAP llegaba a la comunidad, a la casa de uno, cada 15 días. Necesitamos ser tomados en cuenta, porque no podemos seguir así”, atestiguó, pues les afecta aún más la escasez de detergentes y productos de higiene personal, esos que también debían ser distribuidos por el grupo político que controla el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

De no cumplirse con la entrega de la bolsa de comida este viernes, la comunidad Kariña de Mamo Arriba volverá a manifestar.