Ene 20, 2017 7:44 am

ELECCIONES (I). Desde el año pasado el Consejo Nacional Electoral tiene pendiente la convocatoria oficial de los dos procesos electorales que anunció, pero sobre todo la elección de los nuevos Gobernadores que debió hacerse en el 2016. Hasta la fecha no hay una acción oficial del CNE en la materia. De hecho apenas están regresando de unas curiosas vacaciones colectivas. En ese sentido la Mesa de la Unidad Democrática debe intensificar la presión a los fines que el ente comicial proceda a anunciar la fecha y se adelante el cronograma que necesita de cinco meses para poder finalizar con éxito el proceso. El gran dilema es si el Gobierno recuperó una parte, aunque sea pequeña, de su “vocación electoral” que ha sido dinamitada por la crisis que afecta a la imagen del oficialismo. Ya hay señales de un plan para boicotear esas elecciones. La decisión del TSJ que obliga al CNE a iniciar el proceso de renovación de inscripción de la mayoría de los partidos políticos, con las importantes excepciones del PSUV y la tarjeta de la Unidad, puede interpretarse como un obstáculo que crearía los argumentos para no hacer las convocatorias, hasta tanto ese trabajo finalice. Sin embargo, la MUD ya tiene un argumento, hasta ahora, y es que todos los candidatos de la disidencia irían por la tarjeta de la Unidad y nadie en las tarjetas de los demás partidos que integran la coalición. En el seno de la MUD hay quienes proponen presionar de diferentes formas, pero sobre todo organizando las primarias para elegir a sus candidatos y sobre todo exigiendo al CNE que fije la fecha para esa consulta. Con esa jugada podrían arrinconar al Poder Electoral y éste tendría que decidir en ese sentido. La Unidad debe trabajar arduamente para construir esas dos salidas electorales, que si bien es cierto no proporcionan resultados inmediatos en el marco de la necesidad de cambio, si ayudan a debilitar aún más el piso político del régimen. Lo cierto del caso es que la oposición no puede sentarse a esperar que el CNE tome una decisión, sin ejercer presión sobre ellos.

CALCULADORA REVOLUCIONARIA. Cuando escribía esta columna, con mucho retraso por cierto, recibo la llamada de un amigo que formó parte durante muchos años de la administración del Gobierno bolivariano: “Averíguate la marca de la calculadora revolucionaria que usan para cuantificar la cantidad de viviendas que se entregan en la GMVV. Fíjate que a comienzos de diciembre faltaban 7 mil casas para las 1.250.000 viviendas concluidas. A finales del mismo mes anunciaron la entrega del hogar 1.300.000 o sea que concluyeron 57 mil viviendas en pocos días. Pero lo más asombroso es que el jueves 19/01 anuncian la entrega de la vivienda número 1.400.000 ¿Hicieron 100 mil casas en 20-21 días? Son unos bárbaros…pero para la mentira”. Sin palabras el comentario.

¿QUÉ BUSCA ROSALES? Esa es la pregunta que me hacen muchos amigos. Y la misma interrogante me la hago de forma permanente. La respuesta obvia podría ser Gobernador del estado, pero creo que el asunto tiene diferentes aristas. Rosales sabe mejor que nadie que Un Nuevo Tiempo tiene muchos problemas internos. No se puede negar que sigue siendo el partido mejor organizado y con mayor cobertura en el Zulia, pero ya no está solo y no es la maquinaria temible que antes era. El acto de la 72 recordó los tiempos de gloria de Rosales y UNT, pero aún les falta mucho camino por recorrer. La inhabilitación administrativa que sobre él aún existe, le impediría presentarse en unas eventuales primarias para escoger al candidato a la Gobernación, pero no le obstaculizaría apoyar en la calle a su candidato o candidata. Tal como comenté la semana pasada, prefiero ser cauto. El Zulia cambió mucho y se debe esperar la reacción del ciudadano ante la presencia de Manuel Rosales en la calle. No sólo es que el estado ya no es el mismo, sino que los demás partidos tampoco son los mismos. Tengo entendido que muy pronto el ex Gobernador comenzará sus visitas a las comunidades y a los municipios. No se puede negar el liderazgo de Rosales, pero es bueno esperar a ver si sigue intacto después de tantos años fuera o sufrió alguna merma. Evaluemos sus acciones, el discurso y la respuesta de la opinión pública. Lo resaltante es que el escenario político en el Zulia se puso muy interesante.

ELECCIONES (yII). Lamentablemente el derecho a elegir de los venezolanos colisiona con la pérdida de la “vocación electoral” del Gobierno. Pareciera que ahora menos que nunca el régimen quiere enfrentarse a unas elecciones en las cuales sufriría una derrota mucho más deshonrosa que la del 6D. Algunos dirán que la desconexión emocional de la MUD con los ciudadanos jugaría a favor del Gobierno, pero hasta ahora cualquier diferencia de la oposición con la oposición se subsana cuando hay la oportunidad de votar contra el Gobierno. Antes del 6D tampoco era que las relaciones entre la MUD y el pueblo eran un jardín de rosas. Todo se enderezó cuando le pusieron fecha a las parlamentarias ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Por la imperiosa necesidad de las mayorías de drenar su descontento, castigar al Gobierno e impulsar el cambio. Eso entuba el voto. Pareciera que en el régimen no hay claridad sobre si la convocatoria de las elecciones recompondría la maltrecha relación entre políticos y pueblo. También se debe tomar en cuenta que los radicales ahora tienen mayor control del Gobierno y ellos han sido opuestos a realizar cualquier evento electoral que los pueda enterrar. No quieren darle al ciudadano la oportunidad de votar. Ya hay sectores dentro del Gran Polo Patriótico que han venido planteando que las elecciones no son una prioridad, porque lo importante es superar la crisis. Esos mensajes tratan de adecuar a la opinión pública para aceptar cualquier anuncio contrario a la convocatoria de los comicios. Es claro que hasta ahora, el régimen no quiere elecciones. Quizás cometan el atrevimiento de pretender no hacer nunca más elecciones y perpetuarse en el poder bajo el argumento que primero es atacar la crisis. El otro obstáculo que ha sido fabricado es que el CNE tiene graves problemas presupuestarios e incluso mantiene cuantiosas deudas con proveedores que les prestaron servicios para el 6D. Muchos nubarrones hacen presumir que el Gobierno no hará elecciones.

GUISO MEXICANO. Algo raro, muy raro está ocurriendo con los Clap que maneja la Gobernación del Zulia. Hasta ahora las bolsas, sustituidas ahora por cajas, contenían productos nacionales y algunos colombianos. Lo asombroso es que ahora son productos “Hechos en México” ¿México? Si, México aunque usted no lo crea. En la fotografía que me enviaron se ven los siguientes productos: mayonesa “La Costeña”, harina precocida de maíz “Minsa”, aceite comestible “Soraya”, atún enlatado “Capitán Nemo” y también hay productos cuya marca no es visible con claridad como leche en polvo, arroz, pasta y salsa de tomate. Pancho, en el caso que la producción nacional haya entrado en su crisis final ¿No es más barato comprar productos colombianos? No sé por qué, pero esto me huele a un tremendo guiso del “VG” quien tiene negocios en México ¿O será que el guiso es de algún o algunos enchufados poderosos del Gobierno nacional? Me queda la duda razonable, pero como la Gobernación del Zulia es la genuina “Casa del Truco y el Espanto”, no me extrañaría que sea un guiso regional. Pancho, creo que los zulianos merecen una explicación sobre las razones por las cuales los Clap ahora distribuyen productos mexicanos.

CAZA A PJ. Hay una clarísima intención del Gobierno nacional de golpear al partido Primero Justicia, sobre todo en el Zulia tal como se demuestra con la detención del concejal de Maracaibo, Jorge Luis González, bajo acusaciones muy descabelladas de querer provocar un acto terrorista en el acto de Manuel Rosales en la calle 72. Además mantienen la cacería contra Römer Rubio quien aún no es atrapado. Todos los detalles indican que el objetivo central de la operación es el diputado y coordinador regional de PJ, Juan Pablo Guanipa, quien tal como advertí hace varios meses se convirtió en un nuevo objetivo de la maquinaria represiva oficial, luego que se produjo la fallida cacería de Lester Toledo. Desde hace mucho tiempo vienen siguiendo, grabando e investigando a Guanipa. Buscan cualquier evidencia que les permita detenerlo. Quieren sacar del juego a Guanipa, así como quieren hacer con otros líderes de la tolda amarilla como Henrique Capriles quien parece que no se salvará de una inhabilitación de la Contraloría General de la República.

DENUNCIAS. Muy fructífera ha sido la agenda internacional que desde hace un mes y medio sigue el líder de Voluntad Popular en el Zulia, Lester Toledo. Desde diciembre viene haciendo denuncias muy fuertes desde España y hace muy poco dio una declaración conjunta con el ex jefe del Gobierno español, Felipe González. Un amigo de Voluntad Popular me hizo llegar el resumen de todo lo que ha hecho Lester a nivel internacional para denunciar la situación venezolana. El 13 de diciembre sostuvo un encuentro con el expresidente colombiano, Andrés Pastrana. El 19 de diciembre concedió una polémica entrevista al prestigioso diario El País en la cual no sólo denunció al Gobierno nacional, sino que señaló los graves casos de corrupción de la gestión de Pancho. Luego también fue entrevistado por la agencia de noticias EFE el 21 de diciembre y al otro día sostuvo una reunión con el diputado Albert Rivera. Dos días antes de concluir el 2016 fue entrevistado por el importante diario ABC y comenzó el 2017 con la entrega de un informe sobre los presos políticos venezolanos ante la ONU en Ginebra. Todo ese tipo de denuncias son importantes a los fines de mantener la presión internacional contra el régimen y su estrategia de acabar con la disidencia y cerrar cualquier salida electoral a la crisis.

BECAS. El Voluntariado “Pasión por Maracaibo” sigue innovando en su estrategia para el crecimiento y posicionamiento de su movimiento al que califican como la “nueva política” ante los señalamientos de ser parte de una ola de “antipolítica”. La última novedad es la creación del programa de becas para educación para el trabajo “Arístides Calvani” en el cual entregarán un primer lote de beneficios que debería estar entre 800 y mil becas. Este tipo de iniciativas con esfuerzo netamente privado son muy loables, porque le permitirá a muchos jóvenes marabinos formarse en un oficio que le permitiría ingresar al mercado laboral formal.

REVISIÓN. Me informan que la MUD en Caracas está revisando con mucho detalle la “extraña” elección del nuevo coordinador de la Mesa de la Unidad en el Zulia, Emerson Blanchard. Extraña porque sólo duró cinco segundos ¿5 segundos? Si, sólo cinco segundos. El anterior coordinador de la MUD abrió la jornada, preguntó quienes votaban por Blanchard, algunos representantes de los partidos levantaron su mano, contó los votos y dijo ¡electo! y de inmediato levantó la reunión. No dejaron que el otro candidato, Gustavo Ruiz, de VP se postulara. Todo este embrollo está siendo investigado y pudiera haber una nueva elección en la MUD del Zulia. Incluso hay una propuesta para designar por consenso a un prominente zuliano que sea neutral para recuperar la Unidad en el estado.

PRIMARIAS. Sigo creyendo en las primarias como el único método de selección de candidatos a las Gobernaciones, Alcaldías, Consejos Legislativos y Concejos Municipales. Esos procesos electorales están previstos para este año, pero tal como hemos analizado, están sometidos a serios peligros. Más allá de eso, la MUD debe de inmediato designar la comisión organizadora de las primarias. Deben hablarle claro al pueblo. Debe explicar que no existen salidas mágicas, pacíficas y constitucionales y por eso debe asumir cada proceso electoral como la mejor oportunidad para seguir despojando de poder al PSUV. Esos procesos electorales son una oportunidad que no se debe desaprovechar para quitarles Gobernaciones y Alcaldías al oficialismo. Se trata de ganar con la participación del pueblo como ocurrió el 6D. Pero para eso deben “empoderar” al pueblo. Se trata de entregar la decisión de las candidaturas al pueblo y no que éstas salgan de los dañinos conciliábulos internos. Tomen en cuenta el “costo del consenso” como me lo explicó hace varios meses el economista y amigo Gustavo Machado. Si la MUD tiene un problema de confianza y conexión emocional con la disidencia ciudadana, una forma de recuperar ese lazo es a través de entregar a la gente la decisión de quiénes serán los candidatos. No hay tiempo que perder y por eso la MUD debe organizarse de inmediato y sin cartas ocultas para esas elecciones.

PROBLEMAS TRIBUTARIOS. Y no me refiero a las dificultades que pueda tener el Seniat en su labor de ente recaudador de impuestos, sino a las calamidades que deben vivir sus empleados de la Gerencia de Tributos Internos en el Zulia. Ya en varias ocasiones he venido comentando los serios problemas de infraestructura que tiene la vieja sede de ese organismo ubicada en el boulevard 5 de julio. Las cosas se han agravado. Recibo comunicación de un grupo de empleados del Seniat en la cual me explican el rosario de dificultades que los afectan y a las cuales agregaron la devaluación de sus sueldos: “Como es posible que seamos el ente recaudador de impuestos con una meta de cubrir el 88% del presupuesto nacional y nuestras instalaciones están destruidas. Los ascensores no sirven, la luz es insuficiente y por eso se labora a oscuras. Los baños son deprimentes y parecen cualquier baño público o de carretera. Los techos tienen filtraciones y cuando llueve hay espacios que se inundan. El estacionamiento parece la calle de una invasión. Hay acumulación de gases y eso nos hace temer lo peor. Las computadoras tienen una antigüedad de 11 años. El presupuesto para funcionamiento no alcanza ni siquiera para mantener un servicio de salud que tenga por lo menos a un médico y algunas medicinas. Y lo peor es que somos parte de los empleados públicos peor pagados. Hay compañeros cuyos ingresos no les alcanzan para comprar comida para todos en sus familias. Algunos se desayunan con un pan y almuerzan sólo un plátano cocido. Un funcionario con 20 o más años de promedio apenas cobra Bs. 15 mil quincenal y eso se diluye en algo de pan, queso, jamón y jugo ¿Y qué hacemos el resto de los 15 días? Hay otros que con menos años de servicio cobran mucho menos. Nos sentimos maltratados en todos los sentidos”. Lamentablemente esta es la situación que están viviendo los funcionarios del Seniat en el Zulia y no dista mucho de la calamidad que afecta a la mayor parte del país.

ENCHUFADO. Me cuentan que hay un general que está al frente de una de las filiales de PDVSA que es un protegido de los radicales en el poder. Hay serios problemas en las empresas que tiene a su cargo, incluyendo una muy importante en el Zulia a la cual tiene más de dos meses que no visita. Es uno de los miembros más connotados del ranking de corrupción en la industria petrolera.

ZAMORA CON HAMBRE. Qué tremendo escándalo armó el Gobierno con los supuestos ejercicios militares “Zamora” para desplegar todas las armas de la República contra el invasor extranjero ¿Cuál invasor? Bueno, pero el problema al que me referiré es otro ¿Cuánto dinero se gastó en esa guerra imaginaria? ¿Por qué no se gastó todo ese dinero en el bienestar del personal profesional y de tropa, además de sus familiares que están padeciendo de graves problemas por la crisis? Ese dinero debió usarse para comprar los alimentos que desde hace muchos meses no se reciben en los cuarteles de las cuatro fuerzas de las FAN. Tal como reseñamos hace mucho tiempo, el Servicio de Alimentación del Ejército, por ejemplo, ya no tiene capacidad para llevar comida a las instalaciones militares, por lo que están enviando a la mayor parte del personal a comer en sus casas o como puedan, porque no tienen como alimentarlos en sus sedes castrenses ¿Para qué se arma tanto alboroto con esos juegos de guerra, si en las FAN reina el descontento por el impacto de la crisis en la calidad de vida de sus integrantes? Este es el Gobierno del show y la mentira.

ADECOS EN MARCHA. Sin hacer mucho escándalo Acción Democrática se está moviendo en el Zulia. De hecho incorporó a nuevas figuras a su Comité Ejecutivo Seccional (CES) entre ellos a mi amigo y colega, Leonardo Pérez Álvarez, quien ingresó como secretario político a esa instancia. Incluso los adecos se preparan para presentar a su propio candidato en unas eventuales primarias para escoger al candidato de la Unidad a la Gobernación del Zulia, para lo cual hay dos precandidatos: Hernán Alemán y Alfonso “Toto” Márquez.

APAGONES. Comienzan a surgir las voces que alertan sobre una nueva crisis eléctrica. Hace pocos días el presidente del Centro de Ingenieros del estado Zulia (CIDEZ), Marcelo Monnot, advirtió sobre la poca disponibilidad de generación eléctrica en el estado, lo que nos hace vulnerables ante las contingencias del Sistema Interconectado Nacional. En estos últimos días recibo detalles más preocupantes aún. En el caso del Complejo Termozulia los costosos equipos en su mayoría están trabajando sin el mantenimiento adecuado y eso los coloca en una situación de fragilidad. En cuanto a la vieja planta Ramón Laguna esta parada porque no hay repuestos para hacer las reparaciones, ya que la deuda con los proveedores internacionales es tan elevada, que éstos se niegan a enviar las piezas que se requieren. Los pronósticos de nuevos racionamientos más fuertes que los vividos el año pasado no son nada agradables. Ante la evidente y cercana crisis eléctrica, le quiero preguntar a Pancho ¿Le hicieron el mantenimiento que requiere el tendido eléctrico que cruza el lago que tanto recomendó aquella empresa europea en un informe que les fue presentado hace mucho, pero muchos meses?

EL NUEVO “SUB”. Pancho te quería consultar en nombre del personal de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Zulia, si designaste un nuevo “Subsecretario”, porque desde los primeros días de enero llegó un nuevo personaje que sin ser funcionario público, usa el despacho y da órdenes de todo tipo. Pancho ¿Lo designaste en ese cargo? ¿Quién le dio el poder de tomar decisiones? También te recomiendo que indagues sobre los robos de bienes e instrumentos musicales ocurridos en diciembre. Muchos sucedieron en horario de oficina y con el personal laborando. Pero nadie denuncia. Nadie dice nada. Nadie ordena investigar. Nadie refuerza la seguridad. Incluso hay empleados de Cultura quienes afirman que han llevado reclamos ante tu despacho, pero nada ocurre.

LA INJUSTICIA. Sigue detenido el juicio contra el ex presidente de Operaciones Acuáticas de PDVSA Occidente, Larry Linares. El pasado martes 19/01 de nuevo y sin ninguna razón aparente fue diferida la audiencia. La juez la movió para el 06/02 a pesar que todas las partes involucradas en el cas estaban presentes ¿Cuál es el delito de Larry Linares? Haber salvado el patrimonio de PDVSA de la voracidad de unos enchufados.

