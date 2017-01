Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 20, 2017 7:17 am

La diputada de la oposición y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, asegura que -tras conocerse la sentencia emitida este jueves por el Tribunal Supremo de Justicia en torno a que funcionarios públicos pueden optar a la Presidencia de la República aunque tengan doble nacional- la misma “oculta algo”.

LaPatilla.com

“Esa sentencia del TSJ lo que nos quiere decir es que algo raro pasa con la nacionalidad de Nicolás Maduro. Ellos creen que pueden modificar la Constitución Nacional a su antojo”, dijo Solórzano durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

“En Venezuela no hay estado de derecho. Hay una posibilidad real de que Maduro tenga otra nacionalidad y se mantenga en un cargo que ha abandonado y por el cual será juzgado”, indicó.

Al ser consultada sobre la reanudación de la mesa de diálogo entre Gobierno y oposición, aseveró que “el encuentro entre dos partes siempre es positivo, pero el dialogo no ha servido para la libertad de los más de 130 presos políticos, pero liberan a seis y meten a diez. A Gilber Caro no lo han puesto a la orden de un tribunal y no se sabe nada de su paradero, por lo que exigimos una fe de vida. Ojalá el Gobierno tuviera disposición de cumplir con los compromisos adquiridos, porque los demócratas estamos para dialogar”.

“No podemos perder la esperanza porque tenemos un proyecto de país que el gob se empeña en obstaculizarlo”, recalcó.

En cuanto a la aplicación del Plan Patria Seguridad, anunciado por el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami, la presidenta de la Comisión de Política Interior insistió en que “no funcionó antes y no funcionará ahora. No hay un plan de seguridad estructurado. Ahora incluyeron al Sebin, que es una policía política y no un cuerpo de seguridad”.