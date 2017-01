Ene 20, 2017 12:13 pm

Donald Trump llegó este viernes al Capitolio de Washington, sede del Congreso, para participar de la ceremonia en que prestará juramento como 45º presidente de Estados Unidos. AFP

Trump llegó acompañado por el presidente saliente, Barack Obama, con quien compartió un té en la Casa Blanca. Trump y Obama abordaron luego una limusina que los condujo al Capitolio.



President-elect @realDonaldTrump arrives at the Capitol with @POTUS #Inauguration2017 pic.twitter.com/M9Hm6R5iWL

— TODAY (@TODAYshow) January 20, 2017