Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 20, 2017 4:25 pm

Yamila Saleh, madre de Lorent Saleh, aseguró que desde el primer momento que se inició el diálogo entre el gobierno y la oposición, apostó a esa proceso como única salida para lograr la liberación de los presos políticos que existen en el país.

Nota de prensa

“Es la única herramienta que está a la vista, no hay más nada”, dijo a Prensa Unidad Venezuela Saleh, quien destacó que su hijo envió este jueves una carta pública dirigida al secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, y al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, abogando también por el diálogo.

En su opinión, en las conversaciones hacen falta otros facilitadores que no tengan vinculaciones de carácter político. “Voy a hablar como mamá, no soy política, no pertenezco a partido político alguno, siento que es necesario que esté una persona ajena a las organizaciones políticas, alguien de la sociedad civil que tenga peso en el país, porque puede sentir lo que sentimos nosotros, que no tenemos ningún interés político. Mi único interés es la libertad de los presos políticos y que mejore la situación del país”, enfatizó.

Insistió en que el camino para lograrlo es el diálogo, puesto que es la única manera de alcanzar un punto de encuentro. Admitió que aunque ese proceso falló una vez, no siempre tiene que dar un resultado negativo.

“¡Cómo quisiera participar en esa mesa! Participar y hablar porque soy madre y soy venezolana. A mi hijo lo satanizó el gobierno, le dio con todo, pero no tengo más herramienta que el diálogo”, destacó al recordar que tanto su hijo Lorent como Gabriel Valle tienen 28 meses detenidos, 26 en La Tumba y 2 en El Helicoide, y no han tenido ni siquiera la audiencia preliminar, que se debe realizar a los 45 días, luego de la aprehensión.

Aun cuando la detención de Saleh y de Valle se asocia a presuntos de terrorismo, Yamila Saleh ratifica que esa acusación siempre ha sido mediática, dado que en el Ministerio Público no reposan esos señalamientos. “Él está detenido porque en el 2010 hizo una protesta, lo llevaron a los tribunales y le colocaron una medida cautelar, junto con su compañero Gabriel Valle, de no salir del estado Carabobo. Él incumplió, salió de Carabobo y de Venezuela y por eso está detenido. Nada de lo otro que el gobierno dice en su canal, es cierto. El mismo gobierno está demostrando su inocencia al no pasar ni siquiera a la audiencia preliminar”, insistió.

Agregó que dentro de todo lo malo, su hijo sigue resistiendo.