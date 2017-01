Ene 20, 2017 7:36 pm

Luego de entregar la presidencia de EEUU a Donald Trump y retirarse de Washington, Barack Obama reapareció en su cuenta oficial de Twitter con dos comentarios descontracturados para asegurar que se mantendrá en contacto con sus seguidores.

“¡Hola a todos! De nuevo en el canal original. ¿Esta cosa funciona todavía? Michelle y yo tomaremos unas pequeñas vacaciones y luego volveremos a trabajar”, escribió el ex presidente de EEUU. “Mientras tanto, quiero saber qué piensan del camino por recorrer. Así que compartan sus ideas conmigo aquí”, agregó Obama, junto a un video donde aparece con su esposa y cuenta lo que piensa hacer en el futuro con su carrera política.

Nota tomada de Infobae

Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on? Michelle and I are off on a quick vacation, then we’ll get back to work.

— Barack Obama (@BarackObama) 20 de enero de 2017