Ene 20, 2017 10:51 am

El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió este viernes en la Casa Blanca a su sucesor Donald Trump, con quien compartirá un té antes de la ceremonia oficial de investidura que marcará la transferencia de mando. AFP

Obama y su esposa Michelle recibieron a Trump y Melania en la pequeña escalinata de acceso a la Casa Blanca, y todos posaron brevemente para fotógrafos antes de ingresar al recinto. Posteriormente, Obama y Trump irán juntos en una limusina hasta el Capitolio, escenario de la toma de juramento del nuevo presidente.

The Obama's greet Donald and Melania Trump on the steps of the White House #InaugurationDay https://t.co/VFEh6gdIkm pic.twitter.com/tK7XSTing1

— NieuwsBlog (@nbbrk) January 20, 2017