Ene 20, 2017 7:40 am

La inseguridad que se vive en Venezuela es uno de los principales problemas que aqueja a la población. Según datos del observatorio Venezolano de violencia (OVV), estima una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, 28.479 muertes violentas en 2016, lo cual ubica a Venezuela en el segundo lugar entre los países con mayor violencia letal en el mundo.

Pareciera normal, pero todos sabemos que no lo es, las interminables noticias de secuestros, robos, homicidios, hurtos, violaciones y decenas de delitos más, forman parte de la vida cotidiana de los venezolanos.

Recientemente, fue noticia nacional, el muy lamentable fallecimiento del animador venezolano Arnaldo Albornoz, en un intento de atraco cuando llegaba a su vivienda en las residencias Paramaconi, de Caricuao en el municipio Libertador de Caracas. También el basquetbolista venezolano Juan Manaure, sufrió el secuestro de su hijo el 23 de diciembre de 2016, hecho que sucedió en la zona Sur de San Agustín de Caracas, y a un mes del plagio Manaure no ha sabido nada de su hijo. Y a diario leemos en diversos medios de comunicación, titulares y noticias como éstas: “Caracas queda desolada en las noches por la violencia descontrolada”; “Venezuela no será sede de la Copa Davis debido a la inseguridad”; “Hombres armados robaron a 41 personas que viajaban en Expresos Guayana”; “Confagan advierte creciente inseguridad en el campo”; “En menos de un minuto se roban la batería de un carro”; “Gobierno de Canada emite alerta de riesgo a quienes viajen a Venezuela”; Entre tantas causas de estos lamentables niveles de inseguridad, el gobierno venezolano no logra obtener resultados aún para que Venezuela avance en materia de seguridad y bienestar social.

Las cifras semanales de hechos delictivos son interminables, y el gobierno desde el año 2008 hasta ahora no ha dado repuestas con resultados positivos para la tranquilidad de los venezolanos, producto del resultado de políticas equivocadas, las cuales, si son cambiadas, podemos mejorar el país.

Los venezolanos esperamos que se haga algo al respecto, y se comience a controlar la inseguridad desbordada que existe actualmente en el País.

Ante ésta dramática realidad, el Presidente Nicolás Maduro anunció el plan de seguridad número 23 del gobierno, sin que ninguno de estos planes hasta ahora haya tenido algún éxito, lo que en verdad genera muy poca esperanza para el pueblo venezolano.

Diputado Freddy Paz

@freddyspaz