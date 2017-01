Publicado en: Opinión

Amargo… así terminó el año 2016 y comenzó el 2017. Los días que vivimos son amargos y todo nos indica que los días por venir seguirán siendo así. No hay señales claras. Estamos tan llenos de incertidumbres que vivimos en modo incertidumbre. También estamos decepcionados. Los políticos en funciones de Gobierno y los políticos de oposición nos han enseñado a no creerles y a no confiar en ellos. Los primeros son responsables políticos directos de nuestras amarguras y los segundos son colaboradores de los primeros, sí, lo son, con el cuento de que están de manos atadas porque el Gobierno controla todas las instituciones del Estado y no hay separación de poderes, la gran mayoría de nuestros líderes de oposición, especialmente los mediáticos, se han vuelto los principales colaboradores del Gobierno. Puro discurso, puro buche. Por un lado, el conveniente escenario del horror para tenernos ocupados en la sobrevivencia y por el otro, las mentiras discursivas de quienes nos engañan diciendo que ahora sí saldremos de esta pesadilla. El país se está quedando solo. La gente se va, bien porque se muere en los hospitales o porque la matan o porque hacen maletas. ¿A quién le conviene esta situación? A los dos bandos mandantes, al Gobierno y la oposición. Por eso creo que nos llegó el tiempo de buscar nuevas gentes, de apostar a nuevas gentes. Este año se deben hacer las elecciones regionales que están pendientes desde diciembre de 2016. Yo pregunto, ¿Vamos a escoger a los mismos de siempre? ¿Esos que han demostrado que no quieren soltar la teta o que están esperando su turno para hacer lo que no han podido en estos años? Yo creo que debemos apoyar, promover, impulsar la escogencia de gente nueva, gente que esté preocupada por el país y en verdad quiera trabajar por su recuperación. 2017 es una nueva oportunidad y aunque los días son difíciles y pesa vivirlos en este país convulsionado, siento que tenemos la ocasión perfecta para escoger a la gente perfecta. Si ellos no salen, pues salgamos nosotros porque Venezuela nos necesita con urgencia. No puedo más que desearles que este año tengan salud y mucha fuerza. Lo que viene no es fácil, sencillamente porque el grupo mandante por primera vez está más unido que nunca; los unió el miedo a perder el poder y el grupo que debe hacer presión, frentearlos, desnudarlos, enfrentarlos y confrontarlos hasta que salgan, sólo está viendo sus mejores oportunidades para su mejor provecho particular o grupal. Como lo dije en 2016 cuando escribí la columna que titulé “Hallacas con Maduro”, 2017 será de lucha dura con unos adversarios que han perdido el respaldo popular pero mantienen el control político del país. Que Dios nos guie.

Asalto… el servicio de diálisis del Hospital Adolfo Pons fue desvalijado. Pájaros del sector salud me escriben para hacerme saber que este lunes 16, la terrible sorpresa dejó pasmado al personal y pacientes de la Unidad. Sumado a este lamentable hecho que canceló de tajo la oportunidad que los pacientes se realizaran su terapia, desvalijaron la camioneta de un médico de guardia, especialista en Cuidados Intensivos, durante la madrugada. En este centro de salud se cierran los portones a las 7 de la noche y no se abren, con la respectiva excepción de la emergencia, a las 7 de la mañana. Con un comando policial tan cerca, no se justifica que el nosocomio sea un festín para la delincuencia. Por favor, a los Cuerpos de Seguridad, presten mayor apoyo al Hospital Adolfo Pons y como no, a todos los centros de salud en la Ciudad.

Jaleo… El que hay en el Hospital Universitario de Maracaibo. Resulta que no menos de 200 trabajadores están en pico de zamuro, luego que fueron contratados como suplentes y no les finiquitaron la relación laboral sino les extendieron sus contratos y ahora, los quieren retirar y no pueden porque les dieron continuidad. Entiendo, según me cantan pájaros del más alto vuelo en el SAHUM, que el caso está en manos de Tribunales y todo. Esta historia tiene múltiples aristas y prometieron darme más detalles del asunto, ya que los afectados piensan pelear sus puestos hasta el final con la esperanza de recibir el ingreso a la nómina como personal fijo de este importante centro de salud.

El nuevo cono… ya está en la frontera. Así me lo hacen saber amigos cercanos que ya están manejando nuestro nuevo cono monetario mientras que nosotros aquí, a cuenta gotas vemos los primeros billetes. ¡Qué desastre!

¿Será verdad? Desde el dos de enero me pasan el siguiente dato: “Pájara en la Secretaría de Desarrollo Social no se trabaja desde el 29 de diciembre bajo la excusa de navidad. Desde Recursos Humanos prohibieron a los trabajadores ir a la dependencia o acercarse -así como lo leen, acercarse- al edificio. Quienes han ido por cualquier motivo les impiden entrar con el argumento de que están desarrollando trabajos con las comunidades. Sabemos que el 23 de diciembre llegó una gandola cargada con parte de los juguetes que le decomisaron a la empresa Kreisel. Creemos que están haciendo fiesta con esa piñata licenciada”. En las reflexiones de fin de año pasado, dije que en casa de ningún rojo -y ningún azul de poder- faltarían juguetes y aunque me referí expresamente al cogollo nacional, ¿alguien duda que en el ramillete rojo regional faltaron juguetes para los niños en navidad? Me causa suspicacia es que impidan el acceso a los trabajadores de la dependencia. ¿Por qué lo hacen? ¡Para que no vean! Hasta el 9 de enero aún no permitían el acceso a los trabajadores a sus oficinas y muchos se preocuparon porque consideraron que utilizarían la prohibición como un justificativo de despido. Los más novelísticos, creen que se instaló un aparataje de audio y video para cachar a los trabajadores que se unan a la causa de la oposición, pues en esta Secretaria lo que sobran, según los mismos pájaros que me cantan, “son escuálidos institucionales y como la llegada de Manuel los tiene locos”, no están descartando nada. Ahora bien, los más frenteros fueron a denunciar la situación a las instancias correspondientes y el Gobernador ordenó que este lunes 16, volviera todo el mundo a sus puestos y la Secretaría retomara sus funciones. Raro lo que pasa en Desarrollo Social.

Señor Gobernador… Hay un joven que está en Fundalossada, un dirigente estudiantil que anda muy bien armado, con armas de fuego, con escoltas y una caravana de camionetas. El mismo se fue de viaje de fin de año a Mérida y en la plaza de Mérida amaneció bebiendo y dando reprochables espectáculos. Este joven, del que me prometieron dar más pistas, los nuevos pájaros rojos que llegan al jardín desde la misma Fundalossada, me aseguran que tiene tres cargos y cobra tres sueldos y usa mucho su nombre para tomar decisiones. Señor Gobernador lo advierto, usted sabe que yo lo respeto y aunque no me quiera y no me crea, le deseo éxito. No permita que sigan usando su nombre para despedir personal eficiente, que sigan en su nombre para cometer atropellos, que sigan en su nombre creciendo monstruos que no deben crecer. Saque el “Stop”.

Saqueos… en anarquía total se viven en varios sectores de la Ciudad. En San Isidro, en el sector conocido como “La Intersección”, todas las semanas, habitantes de la zona saquean camiones que transportan alimentos. Someten al conductor y hasta lo amenazan, pero lo mismo sucede en pleno centro de Maracaibo y a plena luz del día. En las calles 89 con las avenidas 14, esa zona se ha vuelto zona de saqueos. Los habitantes esperan en las esquinas el transitar de gandolas y camiones, las obligan a parar y una vez que se detienen las dejan en el chasis. ¡Hasta roban al conductor! ¿Quién le pone mano dura a la situación? Maracaibo se está poniendo horrorosa.

Se fue… el Rector Palencia, de la Universidad del Zulia, me dicen que se fue de la Universidad. Pidió un permiso por tres meses y no ha retornado. También su hija se retiró, pero lo de ella es por un supuesto caso de corrupción en el Cultura, por unos ingresos al parecer y por irregularidades en un proyecto de relleno sanitario dentro de esta Casa de Estudios. LUZ amerita elecciones, ojalá que este año se puedan hacer.

San Francisco… Los pájaros del sur llenan de alegría mi jardín con su visita. Conversamos ampliamente y me cantan que en la Alcaldía hay un paisano árabe, que va a diario al despacho del Alcalde. Según las aves, el paisano pide cuentas y verifica el estado de su inversión. ¿De qué se tratará? Los pájaros no me saben decir, pero es por todos conocidos, que la comunidad árabe comercial en San Francisco es amplia y sus inversiones sin duda son dominantemente importantes.

Volvió Manuel… e hizo un gran acto público en el que demostró fuerza a pesar de estar sin duda, diezmada la estructura de Un Nuevo Tiempo. Yo fui al acto personalmente. Caminé de punta a punta la avenida 13 hasta la 4 Bella Vista por las calles 71, 72 y 73, y les puedo decir con total franqueza y sin ánimos de nada, que Rosales metió allí más o menos 7 mil personas pero que apretados apretados, sólo estuvieron en dos cuadras. De allí para abajo, la cosa estuvo bastante relajada. Ese acto fue un mensaje o por lo menos yo así lo creo. Él dijo con ese acto que está listo para las primarias. Pagados o no, obligados o no, el Nuevo Tiempo cuenta con 7 mil almas para contarse en las primarias.

Y Maduro lo nombra… De verdad que no sé si lo ayuda o le hace daño, lo que sé es que da resultado. El Presidente Maduro habla de Rosales y la gente reacciona, en positivo o negativo hacia el ex gobernador, pero la gente reacciona. Que si negoció o no negoció, que si se vendió o no, que si él va a ser el candidato de Maduro, que si Maduro lo va a apoyar por debajo de cuerda, ¡Caramba! La gente si habla y dice cosas. De lo único que yo estoy clara, es que si se está en el infierno y se quiere salir, hay que hablar con el diablo. En lo personal yo me alegro de su libertad. A nadie le deseo estar preso y en este país nadie debe estarlo por pensar diferente o ser opositor o adversario político del poder gobernante, nadie. Yo espero de todo corazón, que Rosales ponga orden en su partido y lo enderece, porque para nadie es un secreto que mientras el gato estuvo fuera los ratones hicieron fiesta.

Por cierto… supe que esta semana se están reuniendo en el partido de la casita para la reorganización de los cuadros parroquiales.

Mudanza… llegan muebles a la Torre Bolívar, principalmente a la sede del Itcuma. ¿Quién será la nueva o el nuevo inquilino de ese condominio? ¿A quién sacaron de dónde, a quién están mudando? Por el estilo de los artículos parece una dama.

Conquistador… hablo con mi amigo Víctor Ruz. Le pregunto si va a regresar al Nuevo Tiempo ahora que Rosales volvió y me dijo que no. Ruz no tiene planteado volver y no descarta hablar con Manuel. Está fortaleciendo sus espacios “irreverentes” y dando cuerpo a su movimiento electoral. Ruz mantiene sus aspiraciones intactas y su convicción de querer hacer las cosas bien. Me contó el amigo que está en la ruta por la conquista de la población oficialista. “Hay que escucharlos a ellos amiga, aguantar palo, piedra y el aguacero que nos echen, pero esto no lo vamos a cambiar creyendo que los vamos a ignorar o los vamos a aniquilar, porque aunque hoy tenemos grandes oportunidades para conquistar espacios, el chavismo es una realidad”. Ruz allí va, construyendo su opción y haciendo su parte. Le deseo éxito a este negro bello.

Imperdonable… apresan y persiguen a dos jóvenes concejales del partido Primero Justicia y la Cámara Municipal de Maracaibo, presidida en ese momento por Carlos Faría, no dice una palabra. Esto es una vaina imperdonable. Aunque los odios políticos son los odios políticos, lo menos que se espera es el gesto de rechazo público a un acto como este, pero no. La Primera Autoridad Civil del Municipio tampoco dijo nada enérgico. Sea como sea, esos dos muchachos también son sus concejales aunque no sean de su partido. El jueves 12, día que pasaron estas cosas, fue el regreso de Manuel Rosales y UNT guardó silencio. Manuel, en su acto de recibimiento nombró a los presos políticos pero no habló de los muchachos. Esta omisión causa suspicacia y para muchos que no creen en las coincidencias y la ven como una muestra del supuesto “arreglo” entre Rosales y el Gobierno nacional. Hoy jueves cuando escribo esta columna, el nuevo presidente de la Cámara Municipal, Leonardo Fernández, junto al resto de los concejales, me cuentan algunos del público que asistieron a la sesión de instalación, vieron con sorpresa que en la silla de Jorge Luís hubiera una foto suya. Un grupo de ciudadanos que representa Jorge, exigieron respeto a su curul y frente a este hecho, pues los concejales en pleno se tomaron una foto con la silla vacía de Jorge y su foto en el espaldar. Este ha sido el único gesto de solidaridad que he visto hacia este chamo que no merece, así como tampoco lo mereció Rosales, estar preso.

Los muchachos… Jorge Luis González y Romer Rubio los conozco desde hace mucho. Siempre fueron jóvenes sanos. Me niego a creer que estén involucrados en lo que dicen. Romer, siempre con su morral en la espalda iba y venía a los medios y a las ruedas de prensa en busito, en colita, con su buen trato, su sonrisa espléndida y sus buenas ideas. Jorge Luís, más zanahoria ese muchacho imposible por su fe. Siempre tan correcto, tan honesto… en fin, no puedo más que rechazar los señalamientos y las acusaciones que les hacen. No puedo más que pensar que el Gobierno está utilizando la bóveda del miedo como estrategia a través de la herramienta “Comando Antigolpe”, una especie de inquisición en la que sacarán del juego a quienes consideren. Esos chamos son luchadores y hoy, Romer, un chamo que se graduó en cinco años y decidió abrirse camino en la política y como supuesto líder estudiantil atornillado en LUZ está desaparecido, mientras Jorge tras las rejas e incomunicado no puede ni llamar a su casa para explicarle que su pequeña hija por qué “papi” no está en casa.

Batacazo… el que lanzó Fray Nelson Sandoval, sacerdote en la Sierra de Perijá, al dar a conocer a través de los medios de comunicación la presencia en nuestro territorio del Ejército de Liberación Nación de Colombia, operando como si estuviera en su territorio. El monje capuchino relató cómo lo detuvieron y lo interrogaron. Describió el hecho y el fuerte armamento que estos poseen. Me asombró el coraje con el que Fray Sandoval “dialogó” con los irregulares pero más sus palabras de fuerza que aún retumban en mi alma. Él le dijo a un canal de información por el cual divulgó la situación: “… ¿quiénes son los guerrilleros del ELN o de cualquier otro cuerpo insurgente para andar y que de comisión en territorio venezolano y parar ciudadanos venezolanos, revisarles el carro y quitar alguna arma de fuego como ya lo han hecho? Esto es intolerable. No podemos permitir que cuerpos insurgentes armados de otro país vengan a controlarnos aquí”. Pero bueno, el problema es la guerra económica y el Imperio.

Atraso… Si las elecciones regionales van a ser en junio como lo anunció el Consejo Nacional Electoral el año pasado, pues ya están atrasados en su convocatoria. Los amigos de Súmate Zulia manejan el dato y por su puesto lo comparten para que todos sepamos que vuelve a estar en entredicho la palabra del Ente Rector. Si las elecciones regionales fueran en junio, ya debería estar activado el proceso de inscripción y actualización de votantes. También nos hacen saber que hay violación de los artículos 160 y 162 al extender el periodo de los gobernadores y legisladores regionales al no realizar las elecciones en la fecha correspondiente. Me llama la atención el punto en el que Súmate advierte que en el país, luego que el CNE asomó que comenzaría en sus oficinas regionales el proceso de renovación de los partidos, esto nunca se dio, por lo que hasta la fecha, los únicos partidos que pueden ir a una elección son el PSUV, la tarjeta de la MUD, el partido Puente -de Hiram Gaviria-, IPP, UPP 89. Según Súmate, las elecciones regionales deben ser el primer semestre del año y las legislativas regionales el segundo, por lo que las primarias deben ser solicitadas el mes que viene, en febrero y realizadas entre marzo y abril.

Puede pasar… Pensando en esta explicación de Súmate, mientras que los partidos que dominan la política sigan sin estar renovados y legalizados ante el CNE para participar en elecciones, el camino que les queda es ponerse de acuerdo para ir por la tarjeta de la MUD. ¿Y si los dueños de la política no quieren ero? ¿Y si quieren ir con sus tarjetas para medir sus fuerzas? ¿Y si no se ponen de acuerdo? Con la tarjeta de la unidad como la única válida para la oposición y con un CNE y un TSJ que retrasa la legalización de los partidos, lo que nos queda es ver, cotufas en mano, el espectáculo que darán en la oposición.

La marcha del 23… ¿Hacia dónde nos van a llevar? ¡Al matadero! ¿Hasta cuándo juegan con uno? Marchar hacia a Miraflores es un suicidio pero ahora van hacia el CNE. Es cierto que hay que protestar, es cierto que hay que reclamar, es cierto que debemos frentear pero no servir en bandeja de plata que frieguen al noble pueblo que aún queda en este país confiando y creyendo en Dios que esta oposición que nos lidera va a lograr zafarnos de las cadenas que nos oprimen. Por favor, inteligencia para la acción efectiva. No se pueden seguir cometiendo errores y menos, utilizar caminos a ver a dónde nos llevan. Eso solo aumenta la decepción popular y las salidas por las fronteras y los aeropuertos.

Va para el Metro… se rumorea que el hermano de Jairo Ramírez, Neuro Ramírez, irá al Metro de Maracaibo tras su supuesta salida de la Dirección Regional de Educación, DRE. Este año recibo la triste noticia de la muerte de una de las dos cotorras de la DRE, esas que espelucadas siempre venían arrastrando las patas a contarme las cosas de esta dependencia. Al jardín llega la cotorra vieja que queda con una nieta de la cotorra difunta. “Educación está en cuatro bloques amiga mía”, me dice Dora la cotorra que queda. Ramírez después que era adeco, ahora es más chavista que los Chávez pero en el partido no lo quieren, en el PSUV le dicen en su cara que es escuálido y se queda callado. Nos dijeron que lo van a enviar al Metro y se va a llevar a todos los familiares que metió a trabajar en la DRE”. Uno se asombra con las cosas que escucha. La nieta de la difunta cotorra, la cotorrita me dijo que las escuelas en el Zulia están abandonadas y que eso da tristeza ver las condiciones en las que se está dando clases. “Cuando uno se queja o reclama o pide que vayan a supervisar, nos tildan de opositores y nos mandan a Recursos Humanos y nos abren procedimientos administrativos. Es un bárbaro este Señor. Ni Castejón ni Queipo, persiguieron a nadie ni botaron a nadie”. De verdad, la realidad supera la fantasía.

“Hay culicardia”… Al cierre de esta columna, llega bullosa una lechuza mensajera. A las 9 de la noche se instala en el árbol principal del jardín y me canta que el regreso de Manuel tiene a más de uno en UNT y en la Alcaldía con culicardia. “Las últimas 72 horas Manuel ha estado armando su anillo cerrado, recomponiendo sus relaciones con sus más fieles y leales colaboradores y trabajando como sólo él lo sabe hacer, más de 12 horas al día”. La lechuza me asegura que Rosales se está “acomodando” para tomar el control y en ese andar más de uno está asustado. “Pide cuentas y explicaciones, está revisando todo y detectando. Van a rodar cabezas”, dice la bella emplumada blanca y gris. Le pregunto qué es “culicardia” y me responde: “es la taquicardia del cuerpo”. No se imaginan ustedes lo que me reí.

