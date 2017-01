Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 20, 2017

Desde las 9:00 de la mañana, Karina Meléndez, de 46 años, aguardaba en la sala de espera de la Unidad de Diálisis del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum). Aunque su turno era a las 3:00 de la tarde, no tuvo otra opción, “tenía que pescar un cupo”. Un tapabocas, su silla de ruedas, el calor que recrudecía y la esperanza de ser dializada fueron sus acompañantes, publicó Panorama.

“Aquí nada más hay cuatro máquinas buenas. Hace rato llegaron los técnicos, pero las arreglan hoy y ya mañana no sirven”, denunció, al tiempo que contenía las lágrimas.

Una trabajadora del centro asistencial, quien prefirió reservar su identidad, informó a este Diario que en la sala pequeña se encuentran operativos todos los equipos (ocho), mientras que en la principal solo funcionan seis. Reconoció que “los horarios de los pacientes se han descontrolado”. Por esta razón, Sánchez y otros de los 144 pacientes del Sahum no han podido dializarse en algunas oportunidades.

Meléndez reclamó que el tratamiento lo están recibiendo, desde hace meses, con agua sin purificar, puesto que las plantas de ósmosis inversa también se encuentran averiadas.

Otra de las necesidades apunta al suministro de los fármacos. Benutrex (polivitamínico), hierro y Eritropoyetina (hormona glucoprotéica) son algunos de los medicamentos que dejaron de entregar a estos nefrópatas. “El hierro y el fósforo son los únicos que recibimos”, comentaron.

“Fatal” es la palabra que repiten los familiares al referirse a la situación. “Aquí llegan las medicinas y se desaparecen. Estos enfermos pagan su Seguro Social y es horrible tener que caer en las manos de los bachaqueros que venden, dentro del hospital, un catéter en 100 mil bolívares”, expresó Iris Cuello, familiar.

A una situación similar se enfrentan los pacientes de la Unidad Centro del Sol, ubicada en la avenida Sabaneta, de Maracaibo, quienes deben comprar insumos como gasas, guantes, solución de cloruro de sodio al 0.9%, macrogoteros y, encima, los fármacos. “No hay Heparina (anticoagulante) y hasta hoy (ayer) tenemos líneas para diálisis. Sabemos que nuestros doctores están haciendo todos sus esfuerzos para resolver el problema”, señaló Jorge Uribe, de 51 años, uno de los 180 afectados.

Enfatizó que la mayoría, pese a que no trabajan y no tienen pensión de vejez, gastan entre 10 y 12 mil bolívares en cada diálisis. Sin embargo, una de las encargadas de esa unidad, quien no se identificó, aseguró que “gracias a Dios el material ya viene en un camión”.

Mientras que en el Centro de Diálisis de Occidente (CDO), situado en el sector Tierra Negra, de Maracaibo, reinciden las fallas mencionadas. “Esto es desesperante. Estamos desatendidos. De nada sirve tener los equipos en buen estado, si no suplen el resto de los materiales”, manifestó Diover Rosales.

En relación con la escasez de Heparina que suscitó una protesta en esta unidad extrahospitalaria, en abril de 2016, el Rosales aseguró que, afortunadamente, la entrega está regularizada.

El escenario pinta de otro color en el Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”, pues “llegó material para el mes completo. Solo faltaron vitaminas”, según información suministrada por el personal.

En respuesta a las denuncias, el secretario de salud, Richard Hill, informó a PANORAMA que solventará las demandas que aquejan a los afectados. “Para aliviar a los pacientes, con el apoyo de la Gobernación y del Gobierno nacional, vamos a comprar 10 máquinas que deben llegar la semana que viene al Sahum. Reconocemos ese problema”, sostuvo.

Detalló que la inversión pasa los 60 millones de bolívares. Sin embargo, aclaró que “insumos y medicamentos sí les llegaron, aunque en poca cantidad y los equipos de ósmosis están operativos”. Sobre al contrabando de medicinas e insumos dentro del centro de salud, resaltó que “ya están instaladas más de 100 cámaras seguridad que han permitido disminuir la mafia”.