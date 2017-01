Publicado en: Deportes, Titulares

Ene 20, 2017 7:45 am

El cicloturista de 28 años, Tabaré Alonso, estuvo este jueves 19 de enero compartiendo desde la Plaza Miranda de Los Dos Caminos, las experiencias de su viaje por Venezuela y Latinoamérica, en un conversatorio abierto organizado por el proyecto Pasión por Nuestro País, de la Fundación Futuro Presente, y promovido por la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Miranda, Fundasucre, Aula Abierta y la iniciativa de emprendimiento Kayros y Khronos.

El espacio permitió a los asistentes escuchar las anécdotas del cicloturista en su viaje por todo el continente en bicicleta, que comenzó en Uruguay, hasta llegar a Venezuela, y que tiene como punto final Panamá. “Si puedo llegar a Panamá en bicicleta, puedo hacer cualquier cosa”, expresó.

“La mejor forma de viajar es cuando uno interactúa con las personas. A mí me motivó hacer este viaje porque viajar en bicicleta tiene su magia, me permite conectar con todas las personas. También me motivó conocer, me motivó aprender. Dicen que hay dos formas de aprender, una es leyendo, y otra es viajando, y yo no leo mucho”, comentó.

Alonso respondió las preguntas e inquietudes de decenas de asistentes, quienes esperaban ansiosamente poder escuchar todos los detalles de su viaje.

“Me había planificado, me había preparado para todos los escenarios, para el frío, para el calor, llevaba hasta un caucho de repuesto. Cuando salí dije: voy a planificar de aquí a toda una semana, la ruta, la dirección del viento, la altura, las cuestas. El primer día que salí me fue horrible, me cansé como nunca, no llegué al lugar que quería llegar y me dije: para qué estuve entrenando tanto si me cansé. Lo que en realidad quiero decir con esto es que no necesitamos calcular tanto cuando queremos hacer algo”, explicó.

El cicloturista compartió su decisión de colocar a Venezuela en su ruta de viaje, y expresó sentirse a gusto con su estadía en nuestro país, y agradeció el calor con el que ha sido recibido por los venezolanos.

“Venezuela suena en todo el mundo como un lugar turístico. La Gran Sabana, el monte Roraima. Yo me enamoré del monte Roraima cuando vi la película Up, y me dije: yo quiero llegar ahí, yo quiero estar ahí, quiero ir a la Isla de Margarita, a Isla La Tortuga. Hay tantos lugares de aquí que suenan internacionalmente que es todo un sueño para los sureños, los de allí abajo, es estar aquí”, expresó.

Tabaré Alonso comentó que tiene proyectos en Venezuela, por lo que se quedará en nuestro país por tres semanas más antes de continuar su viaje en bicicleta por América.