Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 20, 2017 7:56 pm

El profesorado de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, (UNEXPO), manifestó su rechazo a la intención del Gobierno Nacional de despojarlos de la facultad que tienen de administrar el sistema de salud de sus afiliados.

Nota de prensa

Gonzalo Meléndez, Presidente de la Asociación de Profesores de la Unexpo, (APUNEXPO), en nombre de los agremiados indicó que, esta actitud y anuncios por parte de la vocería ministerial viola el artículo 114 de la Ley de Universidades, así como las cláusulas 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 de la II Convención Colectiva Única de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Universitario.

Indicó que, no es para ellos una sorpresa ya que desde hace tiempo, “el ejecutivo nacional ha tenido la pretensión de asumir el manejo y centralización de los recursos destinados por ley para la seguridad social de los docentes universitarios, y es bien sabido que cada vez que el gobierno centraliza y administra algo es para deteriorarlo y no para mejorarlo, y no hay razones para creer que en este caso no va a ocurrir lo mismo.”

Los profesores consideran que un servicio tan sensible e importante para ellos y su grupo familiar no puede ser distorsionado poniendo en peligro los recursos para la prevención de la salud, porque afectaría la contratación del seguro HCM, tratamiento ambulatorio, atención en la red nacional de clínicas, en definitiva la protección integral del docente.

El presidente de Apunexpo asegura que ha sido exitosa y ha mantenido conteste al gremio, la forma como se vienen administrando los recursos de manera directa por parte del profesorado, y en tal sentido puso como ejemplo la evolución que han experimentado con la contratación de los servicios que en un principio se manejaba con las administradoras de seguros y desde un tiempo para acá, se están autoadministrando, beneficiando de esta manera al profesorado y su entorno familiar.

Meléndez refirió por último, que los profesores de UNEXPO respaldan las acciones anunciadas por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) en defensa de los derechos de los profesores universitarios del país, en materia de previsión social y otras reivindicaciones laborales y autonómicas.