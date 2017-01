Publicado en: Actualidad, Nacionales

“No necesitamos parecernos o emular la actitud de algunas naciones para ser reconocidos. No obstante la referencia de una transferencia del poder en Estados Unidos permite observar que su sistema democrático es sólido.

La madurez democrática en juramentación de Trump es innegable. Ex presidentes, representantes de partidos políticos, ex candidatos; todos que mantienen posiciones encontradas y no esconden sus diferencias, hoy pueden exhibir que tienen una misión y visión de estado. Se olvidaron las campañas brutales, y se reafirmó que la unión está por encima de todo.”

Son palabras de Roberto Smith aludiendo a toma de posesión de Donald Trump como cuadragésimo quinto presidente de la tierra del Tío Sam.

Roberto Smith se refiere a un poder electoral autónomo, confiable, a unos “demócratas que auspician y creen en la alternabilidad del poder, que saben que la democracia es perfectible, que entienden la calidad de vida como el mejor norte y la única vía de prosperidad colectiva. A eso me refiero. Y para allá debemos caminar haciendo el mejor esfuerzo, y reafirmando nuestro legado y genética libertaria.”