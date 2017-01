Publicado en: Actualidad, Curiosidades

Ene 20, 2017 7:28 pm

Tal vez te moleste que llamemos “riquiquita” a Selena Gómez; tal vez te moleste que leas acá cosas que te llevan a otro portal, pero lo único cierto es que cuando mostramos la realidad de lo que pasa entras acá… nosotros sabemos que #EresTu lo importante y es por eso que SIEMPRE hemos tratado de enseñarte la verdad de las concentraciones, sobretodo con la Av. Bolívar que Chávez llenaba.

Hoy le tocó al anaranjado de Trump… antes, hace casi una década le tocaba al negrito del swing Obama, una comparación de “pueblo” que el New York Times realizó cuando esta fruta deliciosa de pepas negras lo hizo siempre.

Con eso de la popularidad no existe VTV que mienta… Trump no llenó “la Bolívar”, la “National Mall” del DC, así como Maduro no llenará jamás nada.

El New York Times lo supo y lo puso, así como hace esta rica fruta.