Publicado en: Actualidad, Regionales

Ene 21, 2017 1:05 pm

“Nada nos detendrá en el cumplimiento de nuestro deber con las comunidades”. Estas fueron las palabras de la Alcaldesa Metropolitana Encargada, Helen Fernández, quien este sábado visitó sectores de Macarao en el municipio Libertador, acompañada por el diputado Richard Blanco y el dirigente comunitario Ismael León, en el relanzamiento del programa Agua Para La Vida. Vecinos del sector Puerta Verde recibieron tanques para almacenar mil litros de agua, con los que podrán sobrellevar las constantes fallas en el suministro del vital líquido; esto, a pesar de que en el sector se presentaron grupos armados que intentaron impedir la actividad en beneficio de las comunidades.

“Estamos relanzando el programa que Antonio Ledezma, Agua Para La Vida. Hemos tenido que rodar el sitio porque nos llegaron colectivos armados, esta no es la idea. Nicolás Maduro, estás llamando a un diálogo como hermanita de la caridad y mira tus técnicas, mandar colectivos armados para que sea la comunidad la que se enfrente, porque ellos si necesitan estos tanques”, denunció la Alcaldesa Encargada.

Para Helen Fernández es importante continuar brindando apoyo a los caraqueños, superando obstáculos y amenazas, pues es ahora cuando más necesitan el respaldo de sus autoridades.

“Es increíble que un tanque de agua se vuelva una represa para esta gente, que una silla de ruedas signifique lo que un vagón del Metro, que una canastilla sea el cobijo de un recién nacido y que una simple aspirina no se consiga para calmar el dolor de un pueblo que hundiste en la miseria Maduro”, reflexionó.

Aseguró que continuarán su gestión, sin miedo.

“Con mucha firmeza, si no lo entregamos en una calle lo entregamos en la otra, pero no dejaremos de hacerlo. No nos rendimos, siempre seguimos adelante a pesar de las dificultades. Lo primordial es entregarles a los vecinos sus tanques de agua, que son una mínima cosa, pero la Alcaldía Metropolitana con poquito hace mucho. Lo importante es que nos demos la mano y que si nos mandan colectivos armados no caigamos en la violencia”, dijo, al tiempo que reiteró que son acciones que reflejan debilidad por parte del Gobierno nacional.

La entrega de tanques a la comunidad debió realizarse en el sector La Sosa y no en Puerta Verde como estaba previsto por la presencia de colectivos armados, que se movilizaron también al segundo sitio pautado para la actividad.

Para el dirigente comunitario Ismael León el verdadero diálogo es el de atender a las comunidades, como lo hizo en Macarao la Alcaldía Metropolitana al entregar tanques de agua, sillas de ruedas e implementos deportivos. Por su parte, el diputado Richard Blanco, quien también acompañó la entrega, agradeció en nombre de las comunidades que la gestión de Helen Fernández atienda las necesidades, a pesar de contar con pocos recursos.

23 de enero a la calle

La también dirigente política Helen Fernández invitó a los venezolanos a manifestar pacíficamente este lunes contra el amedrentamiento y los abusos, para exigir elecciones.

“Rodeada de la gente de Macarao los convoco a este 23 de enero, que es el día de la democracia venezolana, a salir pacíficamente a la calle, a exigir nuestros derechos que están plasmados en la Constitución y que violan continuamente. Tarek El Aissami, si te nombraron para la violencia aquí está el pueblo que pacíficamente va a exigir elecciones ya. Necesitamos elecciones generales para ir al cambio”, aseguró.