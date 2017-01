Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 21, 2017 3:17 pm

Carmen Gutiérrez, esposa del coronel José Gamez Bustamante, cumple este sábado dos años de prisión en la sede del Sebin ubicada en el Helicoide. A propósito de ello, escribió esta carta.

Helicoide ,21 de Enero del 2017

Hace hoy (2) años (730) días de estar secuestrada por este régimen que aniquila a Venezuela, le quiero manifestar al mundo y principalmente a mis opresores, mi firme convicción y sin un ápice de duda, de que estoy del lado correcto de la oscura historia que ha arropado las casi 2 últimas décadas de mi amada Venezuela.

Mi convicción DEMOCRÁTICA y libertaria NO me la ha doblegado esta ilegal e INJUSTA prisión, ni lo hará…al contrario, la reafirmo y defiendo hoy más que nunca.

Doy gracias a Dios por la fortaleza, tolerancia y sabiduría que me ha dado en estos dos años y por haber aprendido a convivir con personas extrañas, verles sus caras las 24 horas y que ya hoy forman parte de mi vida, de mis días, de mis horas y minutos en esta inmerecida mazmorra que me encuentro liderada por mentes y espíritus malignos.

Acá NO ha sido NADA fácil, y el estar lejos de mis seres queridos ha sido lo más duro y triste para mí, NO me conformo con tener que verlos una o dos veces por semana, porque hasta el sentimiento y unión familiar me lo han lesionado al estar separada de mi amada y solidaria familia, pero les digo a mis captores, eso, tampoco me doblegará ni quebrará porque la fortaleza y mi FE en Dios son los pilares que me han mantenido y mantendrán en pie en este encierro.

Me han robado dos años de mi vida y libertad ilícitamente y sin justificación alguna, solo por el capricho, el odio, el desequilibrio mental y las ansias de poder de ese grupete que lideriza este moribundo sistema comunista-socialista, pero sépanlo, eso más que quebrantar mi mente y espíritu, me ha fortalecido, ahora tengo mis ideales y convicciones democráticos mas claros y firme que antes, con la ferviente FE que Dios intercederá pronto para que yo alcance la justicia que merezco al igual que TODOS mis hermanos PRESOS políticos y que nos premie TODOS los venezolanos con el renacer de un nuevo país donde prevalezca la justicia, la paz y la plena LIBERTAD que merecemos…

LA VERDAD NOS DARÁ LA LIBERTAD.

LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS YA.

Carmen Alicia Gutierrez Acevedo

PRESA POLITICA

#LibertadONada

PD: NADIE sabe lo que es estar PRESO, hasta que lo está.