Publicado en: Actualidad, Salud

Ene 21, 2017 8:24 am

La familia de Eliannys Medina Vivas, la niña que murió por difteria el miércoles en el Hospital Dr. Raúl Leoni, de San Félix, aún espera por el cadáver, publica Correo del Caroní.

“Apenas es que le están haciendo la autopsia”, explicó Jennifer de los Ángeles Vivas, la mamá de la víctima, en la tarde de este viernes. Ya en ese momento sabían que hasta el sábado seguirán en lo mismo.

La tardanza tiene una causa: la falta de patólogos en la morgue del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Todo con un añadido: la familia tuvo que buscar y pagar un médico que vacunara a los especialistas forenses.

“Tuvimos que buscar a la doctora que va a ponerle la vacuna a los que van a hacer la autopsia. No nos da chance ni de buscar la urna porque la Alcaldía ahorita cierra”, explicó Tulio Medina, el padre.

Todo ha sido gastos. A la familia ni siquiera le ha dado tiempo para duelos: los esfuerzos han estado dedicados a conseguir el dinero. Por ejemplo, para el carro funerario de San Félix a Pariaguán: 200 mil bolívares.

“Hay que dejarla allí (en la morgue) hasta mañana (sábado), que consigamos la urna con la Alcaldía. No podemos buscar la urna porque no tenemos el acta de defunción todavía. Allí adentro no nos han entregado ni un papel”, apuntó la madre.

Eliannys Medina Vivas es la primera víctima de la difteria este año. En 2016, solo en Bolívar, hubo 23 niños muertos por la enfermedad, según cifras de Correo del Caroní.