El Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, presentó el pasado domingo 15 de enero su Memoria y Cuenta. En su mensaje anual a la Nación, ante el Tribunal Supremo de Justicia, obedeciendo una sentencia del máximo ente judicial que dictaminó que la Asamblea Nacional continúa en desacato, apartó de un solo plumazo a la casa de las leyes, en franco incumplimiento de la normativa constitucional que establece en su artículo 237 que el Jefe de Estado, debe presentar al país su Memoria y Cuenta dentro de los primeros 15 días del año ante el Parlamento venezolano. A decir del TSJ “En vista de la imposibilidad para realizar actos válidos, se configura la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional, por lo cual el Presidente de la República en pleno ejercicio de sus funciones, ciudadano Nicolás Maduro Moros, deberá rendir su mensaje anual ante el TSJ, en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior” en un acto de elevada elegancia judicial para la República, tal y como expreso la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez.

En una alocución que duró aproximadamente 4 horas y 51 minutos en cadena nacional de radio y televisión, presentó una impresionante lista de logros sociales, políticos y económicos del gobierno bolivariano que nos dejaron con la boca abierta y estupefactos. De esta forma el mandatario nacional procedió entonces a explicar el balance del último año, es decir 2016 y realizó algunos anuncios en materia económica, no sin antes lamentar no presentar la misma ante el Parlamento, puesto que en su criterio, el legislativo se encuentra actualmente al margen de la norma: “Lamento muy sinceramente no estarlo presentando (mensaje anual), ante la Asamblea Nacional como lo hice hace un año en las circunstancias que todos conocemos que llevaron al Poder Legislativo a ser controlado por un grupo de partidos representantes de la oligarquía en Venezuela”, dijo al iniciar su discurso.

Los puntos a resaltar del mensaje anual del Presidente de la República fueron, en primer lugar a nivel político los siguientes: aseguro su compromiso de salvaguardar la constitucionalidad y respeto al estado de derecho, hablo del dialogo, la paz y la verdadera transformación del país y en ese orden de ideas, planteo la obligación de avanzar en la construcción de una frontera de paz con el hermano país, Colombia.

Desde el punto de vista económico Maduro, hizo algunos anuncios reforzando de este modo, las acciones o medidas económicas realizadas el 2016, en este orden de ideas, firmo el Decreto de Emergencia Económica para el 2017, lo que le permitirá ejercer acciones a los efectos de mantener la “estabilidad económica y productiva” del país. Reflexionó sobre la importancia de superar el rentismo petrolero y pidió a las fuerzas nacionales trabajar en el nuevo modelo económico productivo, basado en el desarrollo de Agenda Económica Bolivariana, conformada por 15 motores productivos. Señaló que a través del Consejo Nacional de Economía Productiva, creado en el marco de la Agenda Económica Bolivariana, se registró una inversión de 17 mil 800 millones de dólares para importar materia prima, de la cual sector privado aportó el 60%, es decir, 11.000 millones de dólares.

Anuncio nuevamente la apertura de 8 casas de cambio en la frontera, extiende por tercera vez la circulación en el país del billete de 100 bolívares, esta vez hasta el 20 de febrero, exceptuó del pago de Impuesto sobre la Renta a las personas naturales con ingresos inferiores a las 6 mil unidades tributarias, incrementa a 50 mil bolívares el monto de la tarjeta socialista “Hogares de la Patria”, anuncio la presentación a la OPEP de una nueva propuesta para estabilizar el Mercado del Crudo, refiriéndose a la fortaleza con las que el Gobierno Bolivariano y los venezolanos superaron la coyuntura económica que atravesó el país durante 2016, producto de la baja de los precios del barril de petróleo y de los constantes ataques a la economía por parte de sectores que intentan derrocarle.

Nicolás precisó que en Venezuela se experimentó durante el 2016 un déficit en el ingreso en divisas del 87%, al percibir 5.921 millones de dólares, pero que se ha ocupado que Venezuela cancele 60 mil millones de dólares en los últimos 24 meses por concepto de deuda externa en los últimos dos años; por lo que continuará cumpliendo con el pago de sus compromisos internacionales en 2017.

En este orden, llamó a revisar el funcionamiento de las empresas públicas para evitar hechos de corrupción que impidan su cabal funcionamiento. Destacó especialmente los cuatro ajustes salariales decretados por el Ejecutivo Nacional, todo lo cual equivale a un incremento acumulado anual de 454 %, a los efectos de proteger el salario de los trabajadores, anuncio igualmente que los Mercados de Alimentos (Mercal) y los Pdval pasarán a ser parte de la red de tiendas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y finalmente destacó que en la actualidad nueve de cada diez venezolanos de la tercera edad reciben su pensión, se vanaglorió de aumentar el número de pensionados a 3.900.000 … a los cuales les paga Bs. 40.638.

En el área social hizo énfasis en que durante 2016 y a pesar de la agenda desestabilizadora, la Revolución incrementó la inversión social en 2016, al pasar de 71,4% registrado en 2015 al 73% el año pasado. La tasa de desempleo cerró en 6% y prevé reducirla a un 4,5 % en 2017 para ellos creara nuevos puestos de trabajo. Por otra parte señaló que en 2016 se entregaron 370 mil viviendas en cumplimiento a la Gran Misión Vivienda Venezuela que entrego 1.370.000 techos dignos, la meta en este sentido es edificar 3 millones para el 2019.

En el área de salud destaco que la inversión del Estado en esta área creció 1.026% los últimos 13 años.

En el área educativa, aprobó recursos para 40 mil postgrados y programas de cualificación a maestros del país y destinó 25 mil millones de bolívares para cancelar las prestaciones sociales a los maestros jubilados entre 2014-2015, por fin.

En el área de seguridad aumentara de 2.119 a 2.300 los cuadrantes de paz para focalizar la vigilancia y patrullaje policial en las parroquias y municipios del país. Anuncia la incorporación de 10 mil nuevos funcionarios a la Policía Nacional (PNB), para reforzar la vigilancia y patrullaje en los Cuadrantes de Paz en el país e indicó que los organismos de seguridad priorizarán la labor preventiva en la activación de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).

En resumen, la presentación de Maduro se enmarcó en un discurso lleno de conflictividad, como siempre, la oposición está la margen de la ley, lo quieren derrocar, “Nos infiltraron el terrible virus del bachaquerismo”, el imperialismo, lo usual, más de lo mismo, ellos (la oligarquía) son los responsables de las penurias económicas por las que atraviesa Venezuela; así que seguimos con el bendito tema de la “Guerra Económica”. Sin embargo y de manera incoherente los primeros 53 minutos de su exposición fueron dedicados al tema del diálogo. Aseguró que la oposición “pidió a Unasur para dialogar” y luego “pidió a los expresidentes Zapatero, Torrijos y Fernández para dialogar”. Lo curioso de todo esto es que a lo largo de su discurso no plantea canales de comunicación, nada de trabajo conjunto, nunca dijo que en todos los casos se necesita la articulación entre gobiernos estadales y regionales, nada de eso.

De igual manera, se presentan pocos resultados de la gestión del 2016, sobre la inversión y los números, pero se hacen anuncios, eso sí un montón, en principio el año arrancará con un nuevo Decreto de Emergencia Económica, asunto que nos pone a temblar, por la libertad de accionar que esto implica a la hora de tomar acciones, el cual sería el primero del año 2017, pero la sexta extensión desde que lo anunciaran por primera vez en enero de 2016, todo lo cual nos pone a temblar porque nos garantiza de ningún modo, ningún cambio ni mejoras en la ya muy golpeada economía.

En conclusión la Memoria y Cuenta de Nicolás, no resulto más que un montón de líneas gruesas y puros cuentos de camino, cuentos estos que nos conducirán por la senda de la desgracia a todos, en un discurso politiquero con una presentación incompleta, donde no se planteó reconocimiento alguno de los errores cometidos en la gestión, ni asomo un cambio de modelo económico, dada la crisis y la escasez de alimentos y productos básicos que padecemos los venezolanos, productos que no se consiguen en el país, porque no hay papel sanitario, ni pollo, ni carne, ni mantequilla, ni leche y el café brilla por su ausencia y de las medicinas ni hablar, ni tampoco a nivel de seguridad se realizó ningún planteamiento concreto, más allá de la reestructuración de la policía, no se habló ni se analizaron los índices delictivos, ni de mejoras estructurales a nivel social, lamentablemente no aportó en el discurso elementos para disminuir la incertidumbre que sufrimos los venezolanos, por lo que creemos que el 2017 será un año de alta conflictividad y de una inflación galopante.

Finalmente, la Asamblea el pasado martes aprobó en sesión ordinaria un acuerdo para evaluar la gestión presidencial durante el 2016 y su impacto en la calidad de vida de los venezolanos, ante la violación del artículo 237, y la resistencia de Nicolás de presentar cuentas a los venezolanos desde el poder legislativo, como debe ser, las comisiones permanentes de la AN investigaran y presentaran posteriormente un informe de evaluación de la misma, esperamos los venezolanos tener respuesta a muchas interrogantes que quedaron en el aire producto de esta memoria y cuenta, porque necesitamos respuestas y soluciones con celeridad, con la urgencia que demandan los tiempos y el estómago.

MARIA AUXILIADORA DUBUC

