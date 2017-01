Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 21, 2017 2:55 pm

Este sábado el diputado a la Asamblea Nacional, Richard Blanco, visitó una vez más el Centro de Transferencia Las Mayas, lugar en el que se depositan todos los desechos sólidos de Caracas, donde señaló la necesidad de denunciar esta emergencia sanitaria ante organismos internacionales.

Nota de Prensa

Expresó que “nuevamente estamos en el Centro de Transferencia Las Mayas, lugar donde se producen 2.500 toneladas de basura. Es indignante que los habitantes de las parroquias Coche, La Vega, y San Pedro, estén siendo objeto de una emergencia sanitaria tan grave, y el único culpable de esto es el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez”.

Esta es la tercera ocasión que el diputado caraqueño constata la alarmante situación en este sector, en esta oportunidad fue acompañado por el Ingeniero Nicola Veronico, Gerente de Ambiente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, y agregó que “desde 2016 hemos venido denunciando la ausencia del alcalde del Municipio Libertador Jorge Rodríguez, para que se implemente de una vez por todas un dispositivo de emergencia en este sector para trasladar estos desechos que se producen en Caracas hasta La Bonanza”.

Asimismo anunció que “a partir de hoy haremos contacto con organismos internacionales en materia de salud, para denunciar esta gravísima situación ambiental, porque es lamentable que las personas que transitan diariamente por esta autopista que va hacia El Valle, Tazón y Plaza Venezuela tengan que calarse el hedor, por culpa de un alcalde que no quiere utilizar los recursos que pagamos por concepto de impuestos municipales”.

Destacó que la Alcaldía de Libertador no está trabajando por el beneficio de los caraqueños, alegando que “Supra no está trabajando, los container que debemos tener para la recolección de basura en Caracas ya están destruidos, hay camiones que no sirven, la dejadez es impresionante”.

El parlamentario resaltó que para solventar esta situación “necesitamos que inmediatamente saquen la basura de aquí y la lleven a La Bonanza, tenemos que tener por lo mínimo 4 centros de Transferencia en la ciudad, se deben colocar container en cada barrio y urbanización de Caracas, hay que clasificar la basura, porque estamos hablando de un problema grave para los habitantes de la capital”.